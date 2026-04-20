Attualità

Quando gioca Sinner a Madrid? Il possibile calendario di Jannik

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner ha sciolto le riserve. Il fuoriclasse azzurro giocherà anche il Masters 1000 di Madrid, che si disputerà sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero uno punta a un altro successo in un Masters 1000 per fare la storia, visto che in Spagna potrebbe conquistare il suo quinto titolo consecutivo: mai nessuno prima era riuscito in un'impresa del genere con tornei di questo livello. Giocare in Spagna, inoltre, potrebbe servirgli per guadagnare punti su Alcaraz (infortunato) nel ranking Atp e prendere ancora maggiore confidenza con la terra rossa in vista dei due grandi appuntamenti delle prossime settimane: gli Internazionali di Roma e il Roland Garros a Parigi. 
Quando giocherà Sinner a Madrid? Ecco tutte le possibili date dei match del numero uno nel Masters 1000 spagnolo:  
Secondo turno venerdì 24 o sabato 25 aprile 
Terzo turno domenica 26 o lunedì 27 aprile 
Ottavi di finale martedì 28 aprile 
Quarti di finale mercoledì 29 o giovedì 30 aprile 
Semifinali venerdì 1 maggio 
Finale domenica 3 maggio  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Conti pubblici, mercoledì ‘caldo’: attese stime Def e verdetto Eurostat

1 ora fa

Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

1 ora fa

Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: “Accordo o distruggo tutto”. Colpita e bloccata nave di Teheran

8 ore fa

Bayern Monaco (ancora) campione di Germania: successo da record con vista… ‘Triplete’

10 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio