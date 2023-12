Quando dipingere fa bene alla salute mentale, mostra di quadri di Mario Daniele

Mario Daniele ha quasi 70 anni e coltiva con gioia la sua passione per il disegno, la pittura, l’arte. Ha iniziato sin da quando è arrivato a Casa per la Vita Brecciolosa di San Marco la Catola, frequentando con interesse il Laboratorio di Espressione in cui giocava con i colori sui fogli appesi a dei pannelli. Aveva una predisposizione al disegno, ed anche quando l’attività laboratoriale si è interrotta, la passione di Mario per i pennelli non si è mai fermata. Ha continuato a dipingere, ad esprimere su tela i suoi pensieri, nel rispetto dei suoi tempi, delle sue pause, delle sue capacità. Perché Mario è uno degli ospiti della struttura socio-residenziale gestita da Sicura srl che accoglie persone affette da problematiche psicosociali e/o psichiatriche.

Dopo tanto lavoro, quindi, adesso per Mario è arrivato il momento di far conoscere i suoi lavori, di condividere le sue emozioni. E lo farà con l’esposizione dei suoi quadri, la cui inaugurazione si svolgerà mercoledì 6 dicembre 2023 a partire dalle ore 17.00 presso Biblioteca di Comunità dei Monti Dauni (Palazzo Ducale – Largo Amedeo di San Marco la Catola. La mostra si intitola “Spiritualità”, perché in molte delle sue opere ci sono tracce di un suo personale cammino di ricerca spirituale. Si tratta di un risultato importante per Mario, che lo condividerà con gli ospiti e lo staff della struttura che accoglie, in via temporanea o permanente, persone uscite dal circuito psichiatrico riabilitativo-residenziale, prive di validi riferimenti familiari o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento socio-lavorativo. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, a tutta la comunità. Mario si sente parte attiva della comunità in cui vive. E questa sua mostra di quadri è un modo per sentirsi protagonista e partecipe.



Pubblicato il 2 Dicembre 2023