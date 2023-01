Quale grande eredità che ci ha regalato?

Si spense il 28 gennaio 2017 a quasi settant’anni, età in cui una personalità politica raggiunge di solito sempre più elevati gradi di saggezza e di cultura civica. Provo sempre rammarico nel pensare a quale altro superiore livello intellettuale sarebbe Egli pervenuto se il male non l’avesse abbattuto nello spirito e poi fisicamente stroncato. Gli ultimi vent’anni del Pensiero politico dell’on. Tatarella junior andrebbero comunque approfonditi in maniera più professionale, direi anzi scandagliati. Nel caso di Salvatore, che aveva una verve giornalistica e tribunizia tumultuosa, occorre infatti constatare che già da giovane era riuscito a intuire il quasi obbligo d’aprirsi sempre di più alle nuove spinte civili avvertite – anche inconsciamente! – coll’incalzare del III° Millennio.Sicuro di sé, consapevole del fatto che il fratello maggiore on. Pinuccio l’avesse giudicato – nel dicembre ’93 in cui fu eletto Sindaco di Cerignola – “la parte migliore di me, il superamento di me stesso “, riuscì non solo a farsi rieleggere Sindaco al primo turno delle Comunali nel novembre ‘97 ma dopo soli due anni decise di “trasferirsi politicamente “ a Bari. Qui partecipò alle amministrative cittadine. Ne uscì vittorioso e conseguì il doppio ruolo di Vice Sindaco Assessore alle Infrastrutture del capoluogo regionale che aveva ottenuto il titolo di “Città Metropolitana”! Stabilitosi dunque a Bari il nostro ex primo cittadino riuscì a respirare un’atmosfera culturale di più ampia portata. Proprio a Bari, che già era stata palestra di crescita intellettuale per il compianto fratello Pinuccio e per la cognata prof. Angiola Filipponio, perfezionò la difficile arte di aggredire iproblemi concreti della Politica con la lente d’ingrandimento e col sapersi affrontare i confronti più difficili: due virtù proprie del maestro filosofo per eccellenza in Puglia prof. Franco Cassano.

L’adesione al Pensiero Debole, anzi “Meridiano” di F. Cassano

Le accorte letture, da parte di Tatarella, delle speculazioni tra il sociologico e il filosofico rese pubbliche dal prof. Cassano che tutto sommato s’inserivano nel solco del cosiddetto Pensiero Debole poi perfezionato in un più diffuso e populista Pensiero “Meridiano“ spinsero il già euro parlamentare di Cerignola a vedere i fatti del mondo in modo differente: – I°) nessuna critica Egli rivolse al leader Gianfranco Fini quando quest’ultimo si recò come Ministro degli Esteri del governo italiano ove indossò il fatidico copricapo ebreo, cosa che invece avrebbe lasciato alquanto stizziti i molti nostalgici missini filo repubblichini ancora presenti nella pur nuova Alleanza Nazionale che poi sarebbe andata a finire – per un po’ di tempo a male! – nelle mani e nelle menti della triade dirigenziale La Russa / Storace / Meloni; – II°) ferma e convinta fu l’adesione di Tatarella jr. alla decisione del leader Fini di fondare, assieme allo storico medievalista cattolico prof. Franco Cardini dell’Università (guarda caso di Bari!), il partito di Futuro e Libertà. In tutto quel periodo, ma probabilmente già da qualche anno prima, gli intellettuali di prima fila più leali a Gianfranco Fini iniziarono a subire il fascino non solo letterario del professore progressista Franco Cassano che in tal modo vergava quanto estrapolo da un suo articolo pubblicato su un blog delle idee: < … Pensiero meridiano è quel pensiero che si inizia a sentir dentro laddove inizia il mare, quando la riva interrompe gli integralismi della terra, quando si scopre che il confine non è un luogo dove il mondo finisce, ma quello dove i diversi si toccano e la partita del rapporto con l’ altro diventa difficile e vera. >. La fatica del pensare al nuovo e alla “più dubbiosa politica che verrà “ potrebbero avere indotto Tatarella a dedicarsi in maggior misura a iniziative d’indubbio spessore culturale di livello nazionale destinate a lasciare tracce indelebili: è il caso esemplare della creazione della Fondazione da lui ideata che porta il nome del fratello Pinuccio (ma oggi è dedicata ufficialmente anche al nome di Salvatore !) : è operativa a Bari; la sua Biblioteca è un Faro per la Cultura. Stiamone certi, essa frutterà sempre più numerosi ringraziamenti per la sua esistenza da parte dei veri Liberi e Pensanti. E’, insomma, l’eredità più tangibile che Salvatore ci ha regalato.

Beniamino Mastroserio

Condividi sui Social!