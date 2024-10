Qualcosa si muove sul piano urbanistico, convocato di nuovo Karrer

In un consiglio comunale che ieri, a parte dei momenti di tensione fra la sindaca Episcopo e il consigliere Mainiero, si è ritrovata a votare all’unanimità l’accordo di programma con Arca e Regione, la distanza sul Pnrr continua a essere sostanziale. Con una delibera di giunta dello scorso 2 ottobre, è stata riorganizzata la governance che dovrà gestire il Piano e implementata la struttura di staff.

Ma i consiglieri di minoranza, in sei, hanno votato a favore per una commissione di inchiesta su questi fondi. A relazionare sui motivi, il capogruppo di Fdi Claudio Amorese. “È stato certificato che qualcosa non va sui tempi e nella spesa”, ha detto. Ha poi invitato i colleghi dall’altra parte dei banchi a riappropriarsi delle proprie funzioni e ha espresso “preoccupazione” su eventuali richieste di proroga. Fra assenze sparse in minoranza, si è ricompattato il campo largo contro la commissione d’inchiesta. In 20 hanno bocciato la proposta.

Articolata la discussione sul rinvio di due punti all’ordine del giorno attinenti all’urbanistica, che tira fuori dal proprio cilindro sempre casi molto datati, nodi che a fatica si riesce a sciogliere. Riguardavano una variante e un procedimento di acquisizione sanante di un terreno per lavori.

Il consigliere Quarato ne aveva chiesto un approfondimento maggiore, una documentazione più sostanziosa. Dal dibattito in aula, è emerso che non si è riusciti ad acquisirla per tempo tramite gli uffici cui si era rivolta la commissione territorio. “Siamo un gruppo che lavora e approfondisce” ha detto il presidente Quarato. “Ma perché si portano gli argomenti in aula e poi non si discutono? – la replica d Nunzio Angiola-. Si mette il consiglio in condizioni di non poter funzionare, oltre al cortocircuito fra giunta e commissione”.

Ma le questioni urbanistiche, su cui si sono infrante tante amministrazioni, sono rimbalzate anche su altri fronti. All’ordine del giorno un altro step su via Almirante. È stata approvata la variante urbanistica per realizzarne il prolungamento.

“Oggi è un giorno di festa, dopo 20 anni”, il commento del consigliere il consigliere di “Con” Achille Capozzi.

“Vada per Via Almirante- ha precisato Nunzio Angiola- ma non voteremo più nessuna variante senza il Pug”.

L’assessore Galasso ha dato alcuni chiarimenti a riguardo, ribadendo che la questione è legata anche all’housing sociale (27 accordi di programma, ricordiamo): “Porteremo in quest’aula la chiusura del procedimento, una sentenza ci obbliga a fare questo. Dopo, avremo i numeri per il Piano urbanistico. Abbiamo già in programma una prossima convocazione con Karrer per il 17 ottobre”. Ha evidenziato, fra l’altro, che manca il dirigente ai servizi urbanistici e lavori pubblici, funzioni svolte ad interim dall’ing. Longo, che ha ringraziato.

Il capogruppo di Fdi ha colto l’occasione per chiedere se la Regione Puglia si fosse espressa sul tema, se gli imprenditori fossero stati convocati per capire quanto quegli accordi di housing (anno 2006) risultino oggi ancora interessanti. Rivolto ai colleghi della maggioranza, Amorese li ha esortati a “battere i pugni sul tavolo con gli amici di coalizione che stanno in Regione”. E sul Pug: “Dobbiamo pianificare nell’interesse della nostra città, e con questo consiglio, su questo faremo le barricate. Lei, assessore Galasso, ce ne viene a parlare dopo un anno”.

Sull’emergenza abitativa, e sul voto, l’accorato appello della sindaca Episcopo che ha chiarito quanto l’accordo di programma, scaduto a luglio del 2023, sia stato “ricostruito” dopo la fase commissariale, sostanzialmente. Nel frattempo “ho ricevuto continuamente le famiglie. Oggi possiamo stringere la mano alle prime, e anche quanti sono in graduatoria hanno la chiave per entrare in casa”.

Richiesti a gran voce da Angiola (che ha votato sì all’accordo) i numeri dell’emergenza abitativa: “Se non li avete, state giocando sulla pelle dei cittadini”. Circa i tempi fra il bando Erp e la graduatoria pubblicata: “Avete perso la cognizione, vivete in un universo parallelo”.

La dirigente al ramo (ma si occupa anche della cultura) Silvia Siciliano, ha spiegato alcune difficoltà di rinvenimento delle “carte”, ha evidenziato che di emergenza abitativa si sono occupati, negli anni, un po’ tutti gli assessorati. Quanto ai dirigenti, tanti ne sono passati e in tanti hanno chiesto di andar via.

Amorese non solo ha chiesto supporto per il suo lavoro, ma ha fatto sapere che “da vari mesi non vengono emessi i bollettini da far pagare agli aventi diritto” che vivono in case Erp.

Nel consiglio di ieri, approvazione anche del bilancio consolidato e di alcuni debiti fuori bilancio.

Paola Lucino



Pubblicato il 12 Ottobre 2024