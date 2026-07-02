Quad precipita sul monte Saccarello, 3 morti nei pressi del rifugio ‘La Terza’

(Adnkronos) – Tre persone sarebbero morte a seguito di un incidente con un quad avvenuto sul monte Saccarello, area del comune di Triora, nei pressi del rifugio 'La Terza', in provincia di Imperia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imperia, con 2 squadre a terra e un elicottero. Sono presenti anche i carabinieri e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

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Pubblicato il 2 Luglio 2026