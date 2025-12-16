Attualità

Qatargate, Parlamento Ue conferma revoca immunità alla dem Moretti

(Adnkronos) – Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di revocare l'immunità ad Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito democratico (S&D), confermando la decisione della Commissione affari giudiziari nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. La mozione è passata con 497 sì, 139 no e 15 astensioni.  L'Eurocamera ha deciso di confermare il verdetto della Commissione anche per l'altra eurodeputata Pd coinvolta nella vicenda, Elisabetta Gualmini: la revoca della sua immunità è stata respinta con 382 sì, 254 no e 19 astenuti. 
