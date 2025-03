Qatargate, chiesta revoca immunità per eurodeputate dem Moretti e Gualmini

(Adnkronos) – Anche l'eurodeputata vicentina del Pd, Alessandra Moretti, sarebbe coinvolta nell'indagine Qatargate. La Procura federale belga ha confermato al quotidiano belga Le Soir di aver chiesto la revoca dell'immunità parlamentare sia per la Moretti, sia per la sua collega bolognese Elisabetta Gualmini, entrambe elette col Pd nella circoscrizione nord est. Le richieste di revoca dell'immunità saranno annunciate lunedì dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in apertura della nuova sessione plenaria.



Pubblicato il 4 Marzo 2025