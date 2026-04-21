“Putt… Idiota e cattiva”, la tv russa insulta Meloni. Tajani convoca l’ambasciatore

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"Vergogna della razza umana, idiota patentata, bestia, Giorgia putta..Meloni, brutta donnuccia, cattiva". E' l'attacco volgare e senza freni che Vladimir Solovyev, figura di riferimento della tv russa e propagandista vicinissimo al Cremlino, sferra in italiano In una puntata del suo programma Polnyj Kontakt (Full Contact) contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Questa Meloni è una carogna fascista che ha tradito i suoi elettori, perché si era presentata con tutt'altri slogan. Beh, il tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito anche Trump, al quale in precedenza aveva giurato fedeltà", prosegue, questa volta in russo, il giornalista prima di concludere in italiano: "Ma non è necessario discutere con questo punto di vista. È la realtà". "Ho fatto convocare al ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyov sulla televisione russa nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza", annuncia in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Le offese gravissime del propagandista putiniano della televisione di Mosca, Vladimir Solovyev, nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con frasi ed epiteti irripetibili e vergognosi, sono intollerabili. Esprimiamo piena solidarietà a Giorgia Meloni e ferma condanna di questo linguaggio e di questa ignobile aggressione comunicativa, che arriva da Mosca. Ora ci aspettiamo solidarietà alla Meloni e siamo certi che una dura condanna verra’ espressa da tutti i leader della sinistra, in primo luogo da Conte e dalla Schlein. L'Italia svolge un ruolo decisivo nel sostegno all'Ucraina e lo fa per difendere la libertà dei popoli, a cominciare da quello aggredito dai russi. Di fronte a questi linguaggi ed a questi toni ci deve essere una reazione corale e unanime", dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa. "Solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per i volgari insulti rivolti dal conduttore Vladimir Solovyev, noto per la vicinanza alle posizioni del Cremlino. Ancora una volta da Mosca arrivano attacchi inqualificabili all'Italia: insulti che non ci intimoriscono e che rispediamo al mittente. Di fronte ad un'aggressione del genere, messa in atto peraltro da un personaggio considerato fra i maggiori diffusori di fake news, ci auguriamo che arrivi la condanna e la solidarietà da parte di tutte le forze politiche", dice il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. "Questo delinquente, complice di un dittatore assassino pronuncia frasi irripetibili contro la presidente del Consiglio a cui va la nostra incondizionata solidarietà. Si spera che passi la voglia di invitarlo nelle trasmissioni tv italiane con la scusa di 'dare la parola a tutti'", le parole di Carlo Calenda, leader di Azione.

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Pubblicato il 21 Aprile 2026