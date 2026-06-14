Putin-Trump, telefonata di un’ora: confronto su Ucraina, Iran e Mondiali di calcio

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Una telefonata di quasi un'ora tra Vladimir Putin e Donald Trump Trump: sul tavolo la guerra in Ucraina, l'accordo Usa-Iran, il compleanno del presidente americano e i Mondiali di calcio che gli Stati Uniti organizzano con Messico e Canada. "La conversazione è stata incentrata sulla situazione relativa al memorandum d'intesa in fase di stesura tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha affermato che un accordo è vicino", ha dichiarato ai giornalisti Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino. Ushakov ha inoltre aggiunto che "è stato concordato che gli incaricati speciali del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff e Jared Kushner, attualmente impegnati sul dossier iraniano, torneranno presto in Russia". La conversazione è durata esattamente 55 minuti, ha spiegato Ushakov come riferisce la Tass. "Putin e Trump hanno discusso al telefono le relazioni bilaterali e la situazione internazionale". Il presidente americano "ha nuovamente sostenuto la cessazione delle ostilità in Ucraina" e "ha espresso la disponibilità a influenzare Kiev e i partner europei degli Stati Uniti". Putin ha evidenziato che "nessun tentativo di Kiev di colpire infrastrutture civili in Russia cambierà la situazione sul campo di battaglia" e "ha confermato a Trump che, se Zelensky vuole un incontro, può venire a Mosca". I due leader hanno concordato che Steve Witkoff e Jared Kushner, emissari del presidente americano nel dialogo con il Cremlino, "torneranno in Russia nel prossimo futuro". "Zelensky non dovrebbe dimenticare la tragedia dell'Olocausto, ha evidenziato Putin. Nel colloquio, il presidente russo ha valutato positivamente il ruolo di Melania Trump nel riunire bambini russi e ucraini con le loro famiglie", ha proseguito Ushakov. Nella telefonata, è stato "discusso anche il memorandum in preparazione tra Stati Uniti e Iran. Trump ha informato Putin che l'accordo tra Stati Uniti e Iran è vicino e potrebbe essere reso pubblico oggi. Il presidente russo ha espresso soddisfazione per il fatto che il conflitto tra Stati Uniti e Iran, che avrebbe potuto accendere l'intera regione, sia stato contenuto". A quanto pare, nella telefonata il presidente russo si è complimentato con il presidente americano "per le qualità da combattente" e ha fatto gli auguri per l'80esimo compleanno del numero 1 della Casa Bianca. Trump, a quanto pare, ha gradito molto. In chiusura di telefonata, una parentesi calcistica: "Putin ha augurato a Trump successo nell'organizzazione della Coppa del Mondo di calcio, tenendo conto del successo della Russia in questa impresa nel 2018".

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Pubblicato il 14 Giugno 2026