Putin, le scuse a Merkel: “Non volevo spaventarla con il cane” – Video

(Adnkronos) – Vladimir Putin, dopo quasi 20 anni, si scusa con Angela Merkel per l''agguato del cane'. Durante un incontro con la cancelliera tedesca, il presidente russo ha schierato il suo labrador nero, terrorizzando 'Frau Merkel' (video). "Non sapevo che avesse paura dei cani", si è difeso il presidente russo, in risposta alle rivelazioni dell'ex cancelliera tedesca contenute nel suo libro di memorie, nel quale accusa Putin di aver fatto entrare il cane durante un loro colloquio nel 2007 a Sochi in un segno di "dimostrazione di forza". Nel corso di una conferenza stampa ad Astana, il leader del Cremlino ha detto: "Ancora una volta le rivolgo un appello attraverso i media, 'Angela, per piacere, perdonami. Non volevo causarti alcun patema. Al contrario, volevo creare un'atmosfera favorevole per la nostra conversazione. Se mai dovessi venire di nuovo, anche se capisco che è improbabile, non lo farò più per alcuna ragione". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Novembre 2024