Putin: “Europa si prepara a guerra con Russia entro il 2030, non vogliamo il conflitto ma siamo pronti”

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La Russia non vuole una guerra con l’Europa, ma è pronta ad affrontare il conflitto. E’ il messaggio che il presidente russo Vladimir Putin invia al termine del vertice Russia-Africa a Mosca, avvertendo che in caso di conflitto non ci sarebbero vincitori. “Molti in Europa si preparano alla guerra con la Russia entro il 2030. Prima di tutto, siamo pronti, ma non vogliamo una guerra con l’Europa. L’Occidente non ha raggiunto l’obiettivo di infliggere alla Russia una sconfitta strategica” nella guerra con l’Ucraina. “Se la situazione si spingesse troppo oltre, non ci saranno vincitori. Nessuno lo dimentichi”, dice Putin. “In Russia si ricordano bene le lezioni della prima e della seconda guerra mondiale e si fa tutto il possibile affinché nulla di simile accada”

Putin ribadisce la disponibilità di Mosca a ripristinare relazioni con i Paesi europei, sia attraverso l’Unione Europea sia su base bilaterale. “I leader di Finlandia e Norvegia, durante la conversazione, hanno sottolineato immediatamente che non rappresentano l’Ue come organizzazione, ma hanno chiamato a ‘titolo nazionale. Noi sosteniamo qualsiasi iniziativa e qualsiasi passo volto a ripristinare relazioni piene con i Paesi europei. La Russia non vuole che nel Baltico si crei una situazione simile a quella dello Stretto di Ormuz e del Golfo Persico. Siamo pronti” però “a rispondere a qualsiasi sfida”, afferma dopo i contatti telefonici avuti nei giorni scorsi con il presidente finlandese, Alexander Stubb, e con il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store. “La Russia -conclude- sostiene qualsiasi passo verso il ripristino delle relazioni con i paesi europei”.

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Pubblicato il 29 Ottobre 2026