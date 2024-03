Putin, elogi all’Italia: “Grande popolo, unito alla Russia da arte e desiderio di libertà”

(Adnkronos) –

L'Italia e la Russia "sono unite da molti fattori, tra cui la lotta per l'indipendenza" e "il desiderio di libertà che gli italiani hanno sempre nel cuore". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Festival mondiale della Gioventù. "La Russia ha sempre ammirato l'arte italiana", ha aggiunto Putin, parlando della "grande arte di un grande popolo". Per la seconda volta, in poche settimane, Putin ha fatto riferimento all'Italia con elogi e termini positivi. Il 20 febbraio, in un altro forum, il presidente ha risposto alle domande di Irene Cecchini, un studentessa italiana che da alcuni anni si è trasferita a Mosca per studiare all'Istituto statale per le relazioni internazionali (MGIMO). "L'Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come mi accoglievano, lì mi sentivo a casa", ha detto in quella circostanza il presidente russo, incuriosito dalla nazionalità della giovane interlocutrice. "In questo momento non voglio interferire nel processo politico interno, non voglio commentare il comportamento dei candidati presidenziali" negli Stati Uniti perché riguarda "la politica interna degli Stati Uniti, niente di più", ha affermato Putin riferendosi alle elezioni presidenziali in programma in Usa a novembre, con la sfida tra Joe Biden e Donald Trump. In una recente intervista, il leader del Cremlino ha dichiarato di preferire Biden a Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha 'ricambiato' definendo Putin "un pazzo figlio di put….". Rispondendo a una domanda, Putin si è espresso anche sulla guerra in Ucraina. "Lo dico pubblicamente: la riunificazione" tra Ucraina e Russia "almeno a livello spirituale avverrà, prima o poi. E' inevitabile. Affinché questo accada, dobbiamo eliminare tutto ciò che lo ostacola", aggiunge, prima di fare riferimento alle "più disgustose manifestazioni di nazionalismo" che "avvelenano la vita di molte persone, anche in Ucraina oggi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Marzo 2024