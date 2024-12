Putin e l’attacco di tosse in diretta: che cos’ha lo ‘zar’?

(Adnkronos) – Un colpo di tosse in diretta tv per Vladimir Putin, oggi 19 dicembre, durante la conferenza stampa di fine anno durata oltre 4 ore, ha riacceso subito i riflettori sullo stato di salute del leader russo. "Se bastasse un colpo di tosse a determinare la politica internazionale avremmo raggiunto livelli di avanzamento tecnologico degni della saga di Star Trek, ma alla fine – dice all'Adnkronos Salute l'immunologo clinico Mauro Minelli – anche un colpo di tosse di Putin è una notizia, e nelle dinamiche di intelligence e di spionaggio è chiaro che questa tosse nasconde innumerevoli significati subliminali". "Diversamente – prosegue Minelli – se si trattasse di noi sarebbe solo un banale tentativo di schiarirsi la voce prima di tenere una conferenza-maratona di oltre 4 ore, una specie di warm-up come in Formula 1". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



