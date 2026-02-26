Attualità
Pusher ucciso a Rogoredo, via dal commissariato 4 poliziotti indagati: altri incarichi non operativi
(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, i quattro poliziotti indagati per omissione di soccorso e favoreggiamento in relazione ai fatti di Rogoredo sono stati assegnati ad altri incarichi non operativi al di fuori del commissariato di Mecenate dove prestavano servizio, su disposizione del questore di Milano, Bruno Megale.
Pubblicato il 26 Febbraio 2026