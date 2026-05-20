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Pupo, morta la mamma Irene: “Volata in cielo con una parte di me”

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(Adnkronos) –
Lutto per Pupo: è morta la mamma. L'artista lo ha annunciato con un post sui social in cui ha condiviso delle foto con lei. "Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me", si legge nel messaggio.  Qualche giorno fa Pupo, ospite di Caternina Balivo su Rai1 a 'La volta buona' aveva fatto sapere che non stava vivendo un periodo sereno dovuto alle condizioni di salute della sua mamma: "Non sto vivendo un momento bello perché mia mamma non sta bene", aveva detto. "Mia mamma è diventata il mio punto di riferimento – aveva continuato – che mi ha ricongiunto con la realtà, con le difficoltà della vita che in questo caso sono di insegnamento". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Maggio 2026

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