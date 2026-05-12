Pupo confessa: “Non è un bel periodo, mamma non sta bene”

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Non è un periodo sereno per Pupo. Il cantante in collegamento oggi, martedì 12 maggio, ha parlato del suo momento d'oro dal punto di vista professionale, in giro per tutto il mondo con il suo tour che celebra i suoi 50 anni di carriera. Ma, dal punto di vista umano, Pupo sta vivendo un momento particolare dovuto alle condizioni di salute della sua mamma: "Non sto vivendo un momento bello perché mia mamma non sta bene", ha detto. La mamma di Pupo ha 93 anni ed è malata di Alzheimer: "Nei miei spettacoli a teatro c'è un momento dedicato al rapporto con mia madre e con la malattia che le ha fatto visita ormai 7 anni fa. È drammatico, ma è un'esperienza umana impagabile. Ho ritrovato in questo periodo un senso alla mia vita", ha raccontato Una malattia che lo ha segnato profondamente: "Fai i conti con delle emozioni che non hanno filtri", ha detto sottolineando come nonostante il dolore per la malattia della mamma, questa gli ha insegnato quanto sia importante amare. "Mia mamma è diventata il mio punto di riferimento – ha continuato Pupo – che mi ha ricongiunto con la realtà, con le difficoltà della vita che in questo caso sono di insegnamento". Pupo ha raccontato poi un aneddoto curioso legato a Gianni Morandi, quando gli prestò 200 milioni di lire. "È stato un gesto di grandissima amicizia. La buona fede la vedi nelle persone se gli chiedi di mettere in gioco la propria vita e i propri soldi. Lui ha dimostrato di volermi davvero bene, è mio fratello", ha detto il cantante senza però entrare nei dettagli del prestito.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026