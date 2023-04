Pupo al ‘Sanremo russo’: “Il leggendario italiano” in giuria a Mosca

(Adnkronos) – Pupo in giuria al 'Sanremo russo'. Il cantante toscano, all'anagrafe Enzo Ghinazzi, è uno dei giurati del concorso canoro 'Road to Yalta', in programma a Mosca, in un teatro ricavato nel palazzo del Cremlino, da oggi al 2 maggio. Pupo è uno degli 8 giurati della manifestazione canora a cui partecipano anche due artisti italiani, Cassandra De Rosa e Simone Romano. La presenza di Pupo, in particolare, fa discutere e alimente il dibattito sui social anche alla luce dei dichiarati obiettivi del Festival mentre è in corso la guerra tra l'Ucraina e la Russia. "Le finalità del Festival sono le seguenti: avvicinare gli spettatori stranieri nelle tradizioni musicali russe e rafforzare l'immagine autentica del soldato-liberatore sovietico; Sviluppo del turismo degli eventi e posizionamento della Repubblica di Crimea come parte integrante della Russia; conservazione della memoria storica e continuità delle generazioni basate sull'arte del canto sulla Grande Guerra Patriottica e sull'eroismo del popolo sovietico", si legge sul sito dell'evento. Pupo, da tempo apprezzato in Russia, è stato protagonista anche di uno dei video che hanno promosso la manifestazione. Il 7 aprile, sul profilo Instagram del festival, è stato pubblicata la clip con l'esecuzione di Bella Ciao insieme a Thomas Grazioso, al cantante russo Ernest Matskiavichius e alla Otta-Orchestra. Nel post abbinato al video, Pupo viene presentato come "il leggendario italiano, il cantante che ha conquistato i cuori russi tanto tempo fa". Pupo, inoltre, "è stato membro della giuria nel 2021 e si è anche esibito sul palco con una canzone": appunto, Bella Ciao. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Aprile 2023