‘Punti Cardinali for work’ premia un progetto del Comune di Foggia

Un importante risultato è stato raggiunto dall’assessorato alle Politiche del Lavoro del Comune di Foggia. La sindaca Maria Aida Tatiana Episcopo ha firmato, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, gli Atti Unilaterali d’Obbligo preliminari all’avvio del progetto “Foggia for work”, ammesso a un finanziamento di 88.480 euro.

L’iniziativa è stata selezionata nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, promosso dall’assessorato al Lavoro della Regione Puglia e dal Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro, all’interno del Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”. In provincia di Foggia sono 21 gli enti beneficiari, per un totale di quasi 2 milioni di euro di finanziamenti.

«Il percorso per trasformare il lavoro da emergenza in opportunità è lungo e complesso, ma la direzione intrapresa dalla Regione Puglia, che condividiamo pienamente, è quella giusta», spiega l’assessore comunale alle Politiche del Lavoro Lorenzo Frattarolo. «Le risorse in arrivo – aggiunge – saranno destinate al rafforzamento del collegamento tra domanda e offerta di lavoro, alla formazione mirata sulle nuove competenze, alla promozione del lavoro femminile e dell’innovazione, oltre all’organizzazione di giornate e laboratori di orientamento, campagne di comunicazione ed eventi, in collaborazione con i principali attori istituzionali e sociali».

All’incontro hanno preso parte anche l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Casa Marina Leuzzi, che ha portato i saluti dell’assessora Silvia Miglietta, il direttore del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro Silvia Pellegrini e i sindaci del territorio.



Pubblicato il 23 Gennaio 2026