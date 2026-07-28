Pums, il piano dimenticato sulla mobilità sostenibile che scade quest’anno

Sarebbe bello che il Piano urbanistico generale e quello della mobilità sostenibile, con il relativo piano del traffico, avessero una sintonia fra loro. Del primo si parla da vent’anni, con periodici picchi di attenzione e documenti preliminari che giacciono in qualche cassetto; sul secondo, invece, si dovrà prima o poi intervenire, dato che ha un orizzonte temporale di dieci anni.

Il primo Pums di Foggia è stato approvato dal consiglio comunale dell’ex sindaco Franco Landella. Eravamo a settembre del 2018, cioè sul finire della sua prima amministrazione. Non ha avuto un grande respiro negli anni successivi, né una corale partecipazione dei cittadini. Si è concentrato su alcuni grandi e strategici temi, quali il potenziamento di Foggia quale hub ferroviario, i collegamenti con la linea dell’Alta Velocità, l’allargamento e la rifunzionalizzazione del sovrappasso di via Bari, la valorizzazione delle aree ferroviarie presenti e di quelle successivamente dismettibili. Sono questioni che oggi sono ancora più attuali di ieri, compresa la nuova mobilità su un lotto di orbitale.

E oggi? Il dibattito su questo articolato documento è pressoché assente, se non per qualche delibera di consiglio comunale che potrebbe fornire delle linee guida. Pasquale Cataneo, consigliere comunale esperto di questioni logistiche e dei trasporti, da noi interpellato, cita, per esempio, l’eliminazione del passaggio a livello fra Rione Diaz e Martucci e la creazione di un sottopasso; l’eliminazione dei semafori per sostituirli con rotatorie; il collegamento tra Gino Lisa e la stazione AV. Sottolinea, inoltre, la scadenza “cogente” del Pums.

Ma c’è anche un altro fronte che porta acqua alla redazione del Pums, sempre che qualcuno ne tenga poi conto. È quello della società civile. Nel 2023, tramite un bando regionale, è stato ammesso a finanziamento il progetto “Via Libera”, un percorso partecipativo sul Pums comunale a cura dell’associazione D!Vento. Fra gli aderenti figurano Fiab Cicloamici, alcune scuole elementari di Foggia, il Polo biblio-museale, il mobility manager dell’Università di Foggia, l’Agenzia delle Entrate, la Fondazione Monti Uniti, l’Aps Sacro Cuore, per citarne alcuni. L’obiettivo era non solo quello di proporre il piano ma, essendo il Pums un documento decennale, anche di avviare una fase di verifica riguardo agli obiettivi prefissati. Un tagliando intermedio, insomma.

A settembre del 2024, ricorda il presidente dell’associazione D!Vento, Luciano Beneduce, “abbiamo sottoposto il documento all’amministrazione in carica. Dopo la consegna del progetto non ci è stato detto nulla. Dunque non sappiamo quando si farà il nuovo Pums né quando terminerà l’iter. Va precisato che si tratta di un documento scritto dai cittadini, non tecnico, finalizzato, in sintesi, a superare la filosofia di questa città secondo cui l’auto è al centro di tutto”.

Tra i temi ripresi da Via Libera c’è quello del centro urbano, già previsto nel vecchio Pums. “Individuava nel centro urbano – si legge nelle agili venti pagine – uno dei comparti su cui incidere maggiormente, portandolo a una spinta pedonalizzazione e alla limitazione del traffico, a partire dagli assi nevralgici di via Arpi e corso Vittorio Emanuele. È evidente che gli sforzi fatti negli anni immediatamente successivi all’approvazione del Pums non sono stati sufficienti a rendere neanche una pallida idea di un centro rinnovato nel segno della mobilità sostenibile. Questi buoni propositi vanno ripresi”.

Via Libera si occupa di mobilità pedonale, ciclistica, trasporto pubblico, sicurezza stradale, contrasto al parcheggio selvaggio. È interessante ritrovare questi punti elencati secondo una visione complessiva, non avendo altro a cui riferirsi se non, appunto, qualche delibera d’indirizzo e il Pums 2018.

Va detto inoltre che, a memoria d’uomo, il Piano urbano del traffico (Put) è alquanto datato, almeno nella sua stesura complessiva. Nando Frattulino, consigliere comunale, funzionario della Polizia Locale dal 2008 e successivamente vicecomandante, ricorda i nomi dei geometri che negli anni ‘80 lo misero nero su bianco. “Ci sono stati gli aggiornamenti previsti. Con l’assessora Daniela Patano ne stavamo parlando. Non è semplice redigerlo ex novo perché ci vorrebbe del personale esclusivamente dedicato a questo. Comunque all’interno del comune di Foggia le risorse umane ci sono”.

Oggi esistono strumenti a disposizione secondo una prospettiva di lungo e medio periodo. Il Pums è uno di questi, ma il rischio è che possa diventare una sigla vuota, pressata soltanto dalle scadenze.

Paola Lucino



Pubblicato il 28 Luglio 2026