“La minaccia della manipolazione dell’informazione non è soltanto aumentata, ma è diventata anche più sofisticata. Si cerca di sfruttare le vulnerabilità delle società europee, acuendo le tensioni tra i cittadini per provocare instabilità e disordini”. Lo afferma Matteo Pugliese, analista senior presso Debunk.org, intervenendo all’evento “Informazione e democrazia – Danger zone: Dai media alle urne”, organizzato a Palazzo Farnese, a Roma, dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut français Italia.



Pubblicato il 24 Novembre 2026