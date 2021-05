Puglia vicina ai due milioni di dosi di vaccino e va a “caccia” dei soggetti “fragili”

La Puglia si avvicina a quota due milioni di somministrazioni di vaccini anti Covid e va a “caccia” dei soggetti “fragili” ancora non vaccinati. Con il 97,5% delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate, si conferma inoltre al primo posto in Italia per capacità vaccinale (fonte portale del Governo ore 10.30 di ieri). Un attestato del lavoro svolto è arrivato anche dal commissario Francesco Paolo Figliuolo, fa sapere la Regione. Il 34,4% della popolazione pugliese ha ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 33,1%. Ieri, alle 14, sono state aperte le agende per le prenotazioni dei vaccini per i pugliesi nati dal 1974 al 1977, quindi coloro che hanno 47, 46, 45 e 44 anni: risultano gi

15.800 le prenotazioni sino al primo pomeriggio. E proprio ieri Pfizer ha consegnato altre 156 mila dosi circa. Con l’aumento dei vaccinati, prosegue la discesa dei contagi e dei ricoveri: è “crollato”, infatti, il tasso di occupazione dei posti letto Covid negli ospedali pugliesi, secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nelle terapie intensive della Puglia, in otto giorni, dal 10 al 18 maggio, si è passati dal 31 al 21% di occupazione, nove punti sotto la soglia “critica”. Per quanto riguarda, invece, i reparti di malattie infettive e pneumologia, nello stesso periodo, si è passati dal 38% all’attuale 27%, 13 punti in meno rispetto al limite fissato dal Ministero della Salute. Ieri su 9.610 tamponi sono stati rilevati 433 contagi: 160 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia Bat, 12 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 61 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Sono stati registrati anche 8 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. In tutto hanno perso la vita 6.312 persone. Sono 205.261 i pazienti guariti mentre l’altro ieri erano 203.808 (+1.453); i casi attualmente positivi sono 35.761 (-1.028). I pazienti ricoverati sono 1.118 (-41 rispetto all’altro ieri). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 247.334.

La Regione Puglia potenzia la riabilitazione a domicilio

Potenziare l’assistenza domiciliare riabilitativa per i pazienti positivi o guariti che necessitano di fisioterapia a casa e riabilitazione pneumologica per ridurre l’ospedalizzazione. Con questo obiettivo dipartimento Salute della Regione Puglia, Protezione civile e Aress hanno stabilito di implementare la piattaforma regionale di monitoraggio e consulto a distanza, progetto Covid@casa promosso da Aress a supporto dell’attività dei medici di Medicina generale e dei pediatri di libera scelta. “In questo momento della emergenza sanitaria – spiegano dalla Regione – in cui la curva dei contagi sta progressivamente calando il servizio sanitario regionale sta prestando maggiore attenzione sull’assistenza da rendere a tutti i pazienti positivi o guariti dal Covid 19. Pazienti che necessitano di cure riabilitative motorie, cardiologiche e pneumologiche che possono essere assicurate a casa, evitando o riducendo il ricorso alle strutture ospedaliere”- “Fra i problemi creati dalla pandemia purtroppo dovremo affrontare quello di tanti pazienti che, dopo la guarigione clinica e virologica, hanno bisogno di un periodo pió o meno lungo di riabilitazione soprattutto respiratoria – spiega l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – questo bisogno di cura sarà per noi una occasione per rafforzare la rete di assistenza domiciliare”. L’idea è quella di utilizzare 3 sale operative distribuite in tre zone strategiche del territorio regionale – a Foggia, Campi Salentina e a Modugno – dotate della piattaforma Covid@casa per censire le esigenze di riabilitazione domiciliare ed erogare cosç i servizi. L’equipe a supporto delle control rooms sarà formata da personale medico, infermieristico e amministrativo, compresi i fisioterapisti che avranno un ruolo centrale nel portare avanti le attività di riabilitazione. Asl Bari metterà a disposizione delle altre aziende sanitarie la graduatoria attualmente attiva dei fisioterapisti per assumere tutte le unità previste.

Condividi sui Social!