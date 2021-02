Puglia sempre più nel caos nella gestione della pandemia

La Puglia è sempre di più nel caos per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso. Un caos che non è dovuto soltanto alle tante incertezze e contraddizioni nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria ai pazienti Covid od alla programmazione e pianificazione dei centri di vaccinazione (per i quali i ritardi, – come è noto – su scala europea e nazionale, nella distribuzione delle dosi stanno creando non pochi problemi), ma soprattutto per le difficoltà al tracciamento degli infetti e, quindi, alla limitazione della diffusione del virus e, conseguentemente, al blocco della catena dei contagi nella nostra regione. Infatti, ad accusare le Autorità sanitarie pugliesi di “improvvisazione” per tamponi e tracciamento del virus nella nostra regione non sono soltanto le forze di opposizione al governo regionale di centrosinistra guidato dal presidente Michele Emiliano, ma sono anche i medici aderenti ad alcune sigle sindacali (FP CGIL medici – SIMeT – SNAMI – UGS medici) che con una recente nota congiuntamente hanno dichiarato: “Con l’arrivo dei vaccini anti-Covid e l’avvio della campagna di vaccinazione le autorità sanitarie pugliesi sembrano aver distolto l’attenzione sulla questione tamponi molecolari. Di fatto, sembra essere passata in secondo piano la fondamentale attività di tracciamento dei pazienti covid e presunti tali, dei contatti stretti e delle misure necessarie a isolare i casi positivi e proteggere gli altri cittadini”. Quindi, proseguendo, FP CGIL medici – SIMeT – SNAMI – UGS medici affermano: “L’organizzazione della sanità pugliese continua a mostrare segni evidenti di improvvisazione nella gestione dei tamponi”, ricordando che la Regione Puglia “a novembre si è resa protagonista in negativo di uno scellerato accordo siglato con un’unica sigla sindacale della medicina convenzionata, Fimmg, che prevedeva (contro ogni regola di sicurezza e di buon senso) l’esecuzione dei tamponi negli studi privati dei medici di famiglia e l’utilizzo, senza alcun tipo di formazione di una costosa piattaforma privata per seguire i propri pazienti che ha mostrato, da subito, serie difficoltà di gestione” e che solo grazie all’intervento dell’ intersindacale medici FP CGIL medici – SIMeT – SMI – SNAMI – UGS medici si è riusciti, in parte, a scongiurare “il rischio dell’esecuzione di tamponi negli studi, ottenendo l’individuazione, da parte delle ASL di luoghi sicuri e protetti dove i medici di medicina generale possono collaborare ad eseguire i tamponi”. Invece, si evidenzia inoltre nella stessa nota intersindacale, “poco o nulla è stato fatto sulla gestione complicata e farraginosa della piattaforma informatica anzi, sono di questi giorni le numerose segnalazioni, da parte dei medici, di attese insopportabili per i tempi di esecuzione dei tamponi, sovrapposizioni e contrasti con il Dipartimento di Prevenzione”. Però, avvertono i medici dell’intersindacale: “avremmo preferito potenziare la struttura dei Dipartimenti piuttosto di un accordo che prevede l’obbligo per i medici di medicina generale” di partecipare all’effettuazione dei tamponi. Ma ora, si ribatte nella nota, “siamo basiti” perché “sembra di capire che vengono obbligati i medici di medicina generale per aiutare i Dipartimenti di Prevenzione che, però, come riporta una recente nota stampa, sono pronti ad aiutare i Mmg in tutte le attività che hanno coinvolto gli stessi ad eseguire tamponi e tracciamenti. I medici di medicina generale sono, quindi obbligati ad aiutare i Dipartimenti che sono pronti ad aiutare i Mmg”. Ancor più grave di quanto finora denunciato e che i suddetti sindacati dei medici nella nota segnalano inoltre “la mancanza di interlocuzione tra tutte le articolazioni della medicina territoriale: i medici di medicina generale, USCA e Dipartimenti e questi, dopo l’arduo e difficoltoso inserimento del nominativo, contatterebbero direttamente il cittadino ponendo, come condizione per l’esecuzione del tampone, la rinuncia della presa in carico del paziente da parte del medico”. Fatto, quest’ultimo, che – hanno lamentato nella nota i citati sindacati – costringerebbe ad “inseguire” le modifiche apportate sulla piattaforma dal Dipartimento e paradossalmente, a dover rispondere alle rimostranze dei propri assistiti per la confusione in atto. Infatti, il sospetto dichiarato di tali OO.SS. di categoria è che “le ASL, dopo aver siglato un accordo che prevede un compenso di 25 euro per ogni paziente preso in carico dal MMG, voglia risparmiare sui costi”. Per, poi, concludere: “Se così fosse, (ndr – la Regione) deve ammetterlo e farsi carico di tutte le procedure senza scaricare sui medici ritardi, inadempienze e confusione”. Quindi, fermo restando che “la vaccinazione, a cui i medici hanno dato massima disponibilità, è un presidio fondamentale contro l’epidemia”, in considerazione dei ritardi nell’approvvigionamento delle dosi e il livello ancora alto dei positivi, “il tracciamento – secondo quanto ribadiscono le OO.SS. in questione – non può essere messo in secondo piano” nella lotta al Covid. Ancor più duri delle OO.SS. dei medici sono stati alcuni esponenti politici dell’opposizione di centrodestra, per la gestione della pandemia in Puglia. Infatti, il partito pugliese di Silvio Berlusconi ha chiesto le dimissioni dell’assessore pugliese alla Sanità, Pierluigi Lopalco, che – a detta dei forzisti – “dovrebbe togliere il disturbo” dimettendosi “per manifesta inadeguatezza a svolgere il suo ruolo”. Infatti, il commissario pugliese di Fi, il deputato Mauro D’Attis, in un’apposta conferenza stampa, alla presenza dei parlamentari e consiglieri regionali del partito ha elencato quelle che Forza Italia ritiene le principali contraddizioni del governo regionale nella gestione della pandemia ed ha poi concluso: “Il primo febbraio, ad esempio, il governatore Emiliano dichiarava che restare in zona arancione in questa fase era meglio”. Però, ha rilevato D’Attis, “il successivo 7 febbraio, la stessa Regione ha chiesto al Governo di tornare in zona gialla, ritenendo che ci fossero errori nei calcoli dell’occupazione dei posti letto Covid. Non solo, la Puglia è la regione che effettua meno tamponi in assoluto in Italia per una scelta di Lopalco”. Mentre il vice di D’Attis, il senatore Dario Daniani, ha rilevato: “E’ dalle origini della pandemia, che siamo in stato di confusione totale in Puglia. Anche sul piano vaccini non si capisce nulla”. “Inoltre, – ha aggiunto il vice commissario di Fi – dalla Regione Puglia non è arrivato alcun sostegno a fondo perduto alle attività economiche: non servono i bandi con quantità finanziaria misera, ma ristori veri”. Il parlamentare barese di Fi, Francesco Paolo Sisto, ha invece ricordato che il suo partito “ha sollecitato anche il ministro Speranza a intervenire ed ha chiesto il commissariamento sanitario della Puglia”. Mentre per il capogruppo di Fi in Consiglio regionale, Stefano Lacatena, “la Puglia sta vivendo un dramma”, per cui ha chiesto chiarezza e certezza sui dati che vengono trasmessi al Cts, ossia al Comitato tecnico-scientifico nazionale. “Emiliano – ha concluso Lacatena – invoca la zona arancione perchè non ha altre soluzioni”, ma “Lopalco merita non più di 4 per la gestione della pandemia e l’organizzazione data al sistema sanitario regionale”. E, per questo, Fi ha chiesto che Lopalco faccia un passo indietro. Un pesante attacco al governatore pugliese, Emiliano, ed al suo assessore alla Sanità, Lopalco, è giunto anche dai consiglieri regionali del partito di Matteo Salvini, la Lega, che, con una nota a firma del capogruppo alla Regione, Davide Bellomo, hanno affermato: “Ci spiace dover constatare che non ci sbagliavamo quando, puntando il dito contro Emiliano e Lopalco, sostenevamo che la Puglia fosse vittima della schizofrenia del Governo regionale e che la gestione di questa fase pandemica fosse totalmente inadeguata”. Alla fila di “fuoco” di Fi e Lega contro Emiliano e Lopalco per la gestione dell’epidemia non manca nel centrodestra anche l’attacco del Gruppo regionale di Fratelli d’Italia, che ultimamente ha preso di mira il governatore per le ordinanze sulla didattica “a piacimento” delle famiglie degli alunni, visto che sulle altre “questioni” per il partito pugliese di Giorgia Meloni le critiche sulla gestione della pandemia ad Emiliano e Lopalco sono pressoché quotidiane.

Giuseppe Palella

