Puglia, Basilicata e Molise: crescono ricavi, redditività e addetti

Più luci che ombre nei dati pubblicati in anteprima ieri durante una conferenza stampa tenutasi alla sede di Confindustria Bari- Bat da Michele Montemurro (in foto), direttore responsabile della rivista trimestrale Magazine Industria Felix. I dati illustrati, si riferiscono ad un’inchiesta della rivista sulle società di capitali pugliesi, lucane e molisane con ricavi sopra il mezzo milione. Le luci di cui parliamo si riferiscono prevalentemente alla nostra regione che ne esce tutto sommato bene e soddisfatta. Vediamoli questi numeri nel dettaglio. Crescono i ricavi, la redditività e gli addetti delle società di capitali con un volume di affari che va oltre il mezzo milione di euro nel corso dell’anno fiscale 2018. L’ inchiesta di cui parliamo si basa su dati fonte Cerved. In Puglia si hanno 11.500 imprese con ricavi per 56 miliardi di euro (incremento del 13,6 per cento rispetto all’ anno precedente) e 280 mila addetti (10 per cento in più). In questo campione di imprese, 85 su cento hanno prodotto utili e registrato segni positivi nell’ 80, 1 per cento dei casi per il Roi e 84, 2 per cento per il Roe. In Puglia, nel complesso, le imprese sono 1.683 di cui 97, 9 PMI e 2, 1 grandi, in Bari- Bat 737 quelle PMI sono pari al 97, 7 per cento, grandi 2, 3 e nella provincia di Foggia totale di 250 di cui 97, 2 PMI e 2, 8 grandi. Michele Montemurro, nel corso della conferenza stampa, ha parlato di resilienza della Puglia in quanto nella top ten nazionale delle imprese pubblicate dalla rivista, tre sono made in Puglia con ricavi ininterrotti dal 2007- al 2018 (in pratica in questo arco di tempo non hanno mai fatto registrare passivo) e si registrano invidiabili primati per una impresa di Corato nel settore del grano ed una di Trani in quello del commercio. I settori trainanti, sempre secondo Montemurro, sono chimica- farmaceutica e metalli. Bene anche agroalimentare, moda, ristorazione e turismo. Arranca il settore della cultura. Michele Montemurro ha definito questi dati: “Moderatamente soddisfacenti per la Puglia che presenta un buon quadro a livello di resilienza come dimostra la classificazione di tre imprese della Regione nella nostra top ten. Il progresso economico è causa di benessere sociale. Questi dati indicano una Puglia in progresso e competitiva, un gradino al di sotto della Campania”. Sono stati presentati due prossimi eventi di Industria Felix. Il 20 Marzo a Bari presso l’hotel Villa Romanazzi Carducci riservato alle imprese più performanti e il 17 Aprile ad Acaya (Lecce) su quelle che si occupano di turismo. In queste circostanze, Montemurro ha ricordato che si parlerà pure di sostenibilità, vista la sempre più crescente sensibilità dell’opinione pubblica e delle stesse imprese ai temi ambientali, che sono una opportunità e un investimento da non sottovalutare. Insomma: i dati di Industria Felix, sia pur con moderazione, sorridono alla Puglia dell’economia e la incoraggiano.

Bruno Volpe

Condividi sui Social!