Puglia assetata: “Siamo a riserva e ora bisogna risparmiare acqua”

Troppe parole, promesse e impegni non mantenuti con la Puglia che rischia -per la penuria di acqua – di finire come certe zone della Sicilia dove l’”oro blu” arriva con le autobotti e una volta alla settimana. Giovanna Amedei, presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, cerca di alzare il tono dei campanelli di allarme che, pure, stanno squillando da tempo anche dalle nostre parti. “La Puglia è in riserva idrica, tanto che lo stesso Acquedotto Pugliese è intervenuto con una campagna pubblicitaria per sensibilizzare ad usare con cura l’acqua. La disponibilità idrica della Diga di Occhito fino a un paio di settimane fa e precisamente al 22 novembre parla chiaro; solo 28.770.720 metri cubi contro i 106.870.820 mc dello stesso giorno del 2023, circa il 75% in meno rispetto allo scorso anno”. Dunque, siamo alle prese con una fase emergenziale senza precedenti in Puglia, come ha già confermato Coldiretti/Puglia che ha più volte chiesto alla Regione e alle istituzioni coinvolte di avviare un tavolo permanete di crisi. Da anni la Puglia dell’agricoltura vive alla giornata: l’acqua e la sua disponibilità è legata solamente ai cicli climatici e spesso non resta che affidarsi agli scongiuri, per la pioggia. «L’acqua serve tutto l’anno – ha spiegato il presidente Coldiretti pugliese Alfonso Cavallo – anche in inverno: ci sono colture, come gli agrumi, che necessitano di irrigazioni per migliorare la qualità del prodotto e molti agricoltori non stanno seminando grano perché il rapporto tra costi da sostenere e incassi da vendita è alquanto sfavorevole. Le condizioni economiche alla base dell’investimento non reggono”. Insomma, la situazione si evolve in peggio senza intravedere troppe vie d’uscita e non solo per chi lavora nei campi, visto che siamo ben al di sotto del livello del ‘Volume morto’ dell’invaso fissato a 40 milioni di metri cubi. E la situazione non è certo migliore con gli altri invasi. “Una crisi idrica perdurante -continua la Amedei – che condiziona ogni settore economico a partire dall’agricoltura, ma è certamente ancora più preoccupante a causa della mancanza di ricarica della falda e l’avanzare dell’inquinamento da parte della contaminazione salina. In molti casi cercando di ricavare più acqua si pompa con maggior portata, richiamando in falda acqua salata, specie in quelle zone lungo la costa dove purtroppo ci sono anche pozzi abusivi. Non resta che accogliere prima di tutto l’invito di Acquedotto Pugliese di dare importanza anche alla singola goccia di acqua ma continuare a dare seguito a nuovi progetti per il riutilizzo di acque reflue affinate provenienti dai depuratori e sistemi più efficienti di accumulo delle acque meteoriche volte sempre al loro utilizzo. Ma soprattutto occorre un uso ‘giusto’ delle acque di falda evitando realizzazioni di pozzi senza studi idrogeologici che ne definiscano portata e giusta profondità. Che il clima sia cambiato, non vi è alcun dubbio, resta però da cambiare il nostro modo di ‘sfruttare’ le risorse naturali in modo da preservarle per noi stessi”.