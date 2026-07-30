Pug, rigenerazione e housing sociale: il rilancio passa dall’urbanistica

Il rilancio del Piano urbanistico generale, fermo da oltre un decennio, la rigenerazione urbana, l’housing sociale, il recupero del centro storico e una macchina amministrativa più efficiente sono stati i principali temi affrontati nel primo incontro tra il neo assessore all’Urbanistica, Housing sociale e Valorizzazione della città storica del Comune di Foggia, Michele Salatto, e i vertici di Ance Foggia.

Il confronto si è svolto con l’obiettivo di definire una strategia condivisa per il rilancio del settore delle costruzioni, la semplificazione dei processi amministrativi e le future linee di sviluppo del capoluogo dauno. Il tavolo si inserisce nel percorso di dialogo già avviato tra l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo e il sistema delle imprese del territorio, nella convinzione che la pianificazione urbana rappresenti uno strumento decisivo per accompagnare la crescita economica e sociale della città.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà comune di costruire una visione di sviluppo capace di coniugare sostenibilità ambientale, qualità urbana e valorizzazione delle opportunità economiche del territorio.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di riattivare l’iter del Piano urbanistico generale, considerato uno strumento strategico per il governo del territorio e fermo da oltre dieci anni. L’assessore Salatto ha manifestato la volontà dell’amministrazione di riprendere il lavoro sui principali dossier urbanistici, promuovendo al tempo stesso una fase di ascolto e confronto con cittadini, ordini professionali e rappresentanze delle categorie produttive, anche attraverso il coinvolgimento dell’Urban Center di Foggia. Ampio spazio è stato dedicato anche alle politiche di rigenerazione urbana, ritenute indispensabili per restituire funzioni, opportunità e qualità alle aree della città che nel tempo hanno perso centralità o non hanno mai espresso pienamente il proprio potenziale.

Nel confronto è stata inoltre evidenziata l’urgenza di accelerare la digitalizzazione e la semplificazione degli uffici tecnici comunali, così da garantire procedure più snelle e tempi di risposta più rapidi per cittadini e imprese. Attenzione è stata riservata anche ai progetti di housing sociale, al recupero del centro storico e alla valorizzazione dei cosiddetti quartieri settecenteschi.

«L’urbanistica deve tornare a essere il motore dello sviluppo di Foggia» ha dichiarato l’Assessore Michele Salatto. «Il dialogo con ANCE Foggia è fondamentale per trasformare le strategie pubbliche in interventi concreti, investimenti e opportunità occupazionali. Vogliamo restituire certezze al comparto edilizio attraverso trasparenza, partecipazione e condivisione delle scelte urbanistiche, a partire dalla ripresa del percorso verso il nuovo PUG. Non considero Foggia una città morta, ma certamente una città sofferente. Per questo servono regole chiare e una visione che consenta di guardare al futuro con fiducia».

Il Presidente di ANCE Foggia, Ivano Chierici, ha espresso apprezzamento per la nomina dell’Assessore Salatto e per la competenza maturata nel corso della sua esperienza professionale, ribadendo la piena disponibilità dell’Associazione a collaborare in maniera sinergica con l’Amministrazione comunale.

Il Delegato all’Urbanistica di ANCE Foggia, Paolo Lops, ha sottolineato l’importanza di superare gli ostacoli burocratici che frenano lo sviluppo e l’attrazione di nuovi investimenti: «Siamo costruttori non soltanto di edifici, ma dei luoghi in cui le persone vivono, lavorano, studiano, si curano e si incontrano. Realizziamo inoltre le infrastrutture che consentono al territorio di crescere e connettersi. In questo percorso il nostro obiettivo è migliorare costantemente la qualità del costruire e contribuire allo sviluppo sostenibile della comunità».Al termine dell’incontro è stata condivisa la volontà di proseguire il confronto attraverso l’istituzione di specifici tavoli tecnico-tematici finalizzati al monitoraggio dei principali dossier urbanistici e alla pianificazione degli interventi strategici per il futuro della città.



Pubblicato il 30 Luglio 2026