Pubblicato il bando per l’ampliamento del piazzale aeromobili dell’aeroporto di Foggia

Pubblicato il bando di gara per l’esecuzione dei lavori di ampliamento e riqualifica del piazzale di sosta aeromobili dell’Aeroporto “G. Lisa” di Foggia. L’appalto, d’importo lordo complessivo pari a circa 9 milioni di euro, prevede – sulla base delle indicazioni impartite da ENAC – la realizzazione di interventi destinati all’adeguamento della capacità portante della pavimentazione e all’ampliamento di una parte dell’esistente piazzale di sosta aeromobili (c.d. “apron”), ubicato sul lato est del raccordo “E”, oltre alla realizzazione, sul lato ovest, di un nuovo apron, con un ampliamento totale di 45.000 mq circa (dagli attuali 35.000 ai futuri 80.000 mq complessivi).“L’avvio della gara per l’ampliamento e la riqualificazione del piazzale di sosta del ‘Gino Lisa’ rafforza i risultati di un decennale lavoro condotto con determinazione per dare all’aeroporto del nord della Puglia l’infrastrutturazione adeguata alle esigenze del presente e del futuro”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, sottolineando che “questo intervento potenzia la funzionalità operativa dello scalo e rafforza la sua funzione strategica nel sistema aeroportuale regionale, ampliandone il ruolo a servizio della mobilità, del turismo e dello sviluppo economico, in connessione migliore con il resto del Paese e dell’Europa”.

“La pubblicazione di questo bando rappresenta un passo concreto e strategico per il rilancio infrastrutturale del territorio foggiano e della Puglia intera – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento -. L’intervento, tanto atteso quanto necessario, per il quale ringrazio la struttura tecnica di Aeroporti di Puglia e del Dipartimento Mobilità della Regione, consentirà di migliorare la funzionalità e la capacità operativa dello scalo, rendendolo pienamente in grado di rispondere alla crescente domanda di mobilità aerea da parte delle compagnie, degli operatori turistici, delle imprese e dei cittadini.

I lavori consentiranno di adeguare l’infrastruttura del piazzale ai più elevati standard di sicurezza, contribuendo ad attrarre nuovi vettori e a consolidare i collegamenti esistenti. Questo intervento conferma l’importanza del potenziamento dei nodi strategici del sistema dei trasporti pugliese. Sostenere e valorizzare questo scalo significa riconoscere il diritto alla mobilità dei cittadini foggiani e ridurre i divari territoriali, promuovendo un modello di sviluppo più equo, integrato e sostenibile”.

A conclusione dei lavori è prevista, altresì, una nuova disposizione delle piazzole di sosta (c.d. “stand”) destinate all’aviazione commerciale e generale, con la realizzazione di complessive n. 6 piazzole per aerei di classe “C” (aeromobili con apertura alare non superiore ai 36 metri, – Embraer, B737, Airbus A319/A320), rispetto alle attuali n. 2, e n. 7 piazzole per aerei di classe “B” (aeromobili con apertura alare non superiore ai 24 metri), rispetto alle attuali n. 4. Complessivamente il nuovo piazzale di sosta aeromobili presenterà una capacità di 13 piazzole rispetto alle attuali 6. La configurazione progettata è conforme al Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2035, già approvato da ENAC, nella configurazione di massimo sviluppo prevista per il piazzale di sosta aeromobili.



Pubblicato il 14 Giugno 2025