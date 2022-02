Pubblica amministrazione: “Stabilizzare i precari per non perdere il PNRR”

Buone notizie sul fronte del lavoro precario, almeno quello prestato all’interno delle pubbliche amministrazioni: prorogate di almeno ventisei mesi e precisamente fino al al 31 dicembre 2024 le stabilizzazioni dei precari nella Pubblica Amministrazione. “Grazie a un emendamento portato avanti dal Partito Democratico proroghiamo fino al 2024 le norme che consentono la stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. Si tratta di un intervento necessario, oltre che auspicato, sia per ridurre gradualmente l’indegno fenomeno del lavoro precario nel settore pubblico, sia per dare la possibilità a tutti coloro che hanno lavorato duramente durante la pandemia per assicurare i servizi pubblici di entrare a far parte in maniera stabile e definitiva nella famiglia della P.A. Nello specifico, il nostro emendamento sposta dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 sia il termine entro cui le amministrazioni possono procedere alla stabilizzazione, sia il termine entro cui il personale deve maturare il requisito di almeno tre anni di servizio negli ultimi 8 (anche non continuativi) alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione”, dichiarano in una nota congiunta i deputati pugliesi del Partito Democratico Ubaldo Pagano e Marco Lacarra. Ma già nei giorni scorsi sindacati e parti sociali, Cgil in testa, avevano auspicato che l’emendamento presentato in ogni caso da più gruppi parlamentari al decreto milleproroghe sui precari della Pubblica amministrazione fosse approvato. La richiesta era stata avanzata all’inizio del mese, in particolare, così da poter prorogare i processi di stabilizzazione avviati con il decreto Madia”. In effetti c’è anche da prendere in considerazione il fatto che le pubbliche amministrazioni nei prossimi anni saranno protagoniste di una stagione straordinaria di cambiamenti grazie al Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza e al ruolo strategico che gli è stato consegnato. Insomma, parliamo di cambiamenti che saranno possibili solo grazie alla professionalità e all’impegno dei lavoratori, ma anche alla valorizzazione di chi è già dipendente e alle nuove assunzioni programmate a partire dai prossimi mesi. Del resto, come sis ente ripetere sempre più spesso, il tempo stringe per non perdere la pioggia di fondi europei destinati soprattutto al nostro Mezzogiorno d’Italia. Non v’è chi non ritenga fondamentale dare stabilità all’occupazione negli enti pubblici, in particolare ai piccoli enti locali che formano la miriade di piccoli comuni che non si faranno certamente sfuggire l’occasione del PNRR. Sfruttare l’esperienza e la competenza maturata dai lavoratori in questi anni attraverso la prosecuzione dei processi di stabilizzazione già avviati dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è in poche parole l’obiettivo di sindaci e presidenti di regione. Stabilizzare i precari delle pubbliche amministrazioni deve essere una priorità per realizzare il PNRR sta diventando la parola d’ordine dei rappresentanti sindacali del nostro paese.

Antonio De Luigi

