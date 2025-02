Psv-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il successo nel big match di campionato contro l’Inter, la Juve torna in campo oggi, mercoledì 19 febbraio, ad Eindhoven nei playoff di Champions contro il Psv. I bianconeri hanno già vinto 2-1 l’andata contro gli olandesi, a Torino, e avranno dunque a disposizione 2 risultati su 3 in chiave qualificazione. Qualche cambio soprattutto tra gli olandesi, con Karsdorp pronto a partire titolare sulla destra e Bakayoko pronto a prendersi una maglia nell’undici iniziale in attacco. Per Thiago Motta, interrogativi soprattutto a centrocampo, con Koopmeiners e Locatelli favoriti per partire dal 1’. Davanti, Kolo Muani è ormai un punto fermo. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 21:

Psv (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All.Bosz.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta. La sfida di Champions tra Juve e Psv sarà visibile in esclusiva su Prime Video. Psv-Juventus sarà visibile anche in streaming, sempre su Amazon Prime. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Febbraio 2025