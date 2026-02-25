Psicologo di base alla Asl: “Non è più un lusso ma un diritto di tutti”

“Siamo sempre più in fermento, finalmente! Era un servizio necessario. La risposta è stata entusiasta, soprattutto dell’utenza, soprattutto dei giovani, tra i primi a richiederlo attivamente prima ancora che i medici si organizzassero”.

Claudia Girardi, psicologa di base del distretto di Foggia, sta correndo verso la sede Asl in piazza Libertà: “Sì, i pazienti mi aspettano davanti alla porta”. Racconta questo primo mese di attività del servizio con riferimento al territorio in cui opera. La rete provinciale, partita a gennaio, vede otto professionisti operativi, uno per ogni distretto sociosanitario. Qualche giorno fa, presso la sede Asl in via Protano, si è svolto il primo incontro di analisi e condivisione delle esperienze maturate.

“Gli utenti – prosegue Girardi – si erano adeguatamente informati. Fioccano le richieste dei giovani e, sebbene il target non siano solo loro, si tratta di una fascia di età che dopo il Covid ha avuto più problemi. C’è stato allora un aumento del bisogno del supporto psicologico. Sono stati i primi che hanno manifestato interesse informandosi tramite i social. È partito il tam-tam, hanno chiesto ai propri medici di base, qualcuno direttamente a me; l’iter per afferire al servizio si sta diffondendo in modo sempre più capillare. Diciamo che la fascia di quelli più adulti, oltre i 18-34 anni (ma c’è anche qualche minore), ha più bisogno di essere indirizzata”.

La segnalazione, tramite invio di un modulo, può essere fatta dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. “È un modo per creare circolarità e partecipazione dell’utenza cui il servizio è dedicato”. Ricordiamo che la legge regionale d’istituzione dello psicologo di base risale a luglio 2020. Impugnata dal governo, ha poi superato le criticità nel testo di giugno 2023. È questa la legge attualmente in vigore. I medici non si sono mai dati per vinti dopo un primo stop, né i professionisti in graduatoria, né l’Ordine, né i sindacati, né le Asl e, ovviamente, la Regione.

La dottoressa Girardi parla anche di superamento dei pregiudizi in base ai quali la tendenza, una volta, era sintetizzata dal “Non vado dallo psicologo”. Anzi. “È stata abbondantemente sdoganata. Basti pensare a tutte le serie tv, ai film in cui si parla dello psicologo. Anche questo ha aiutato a ‘normalizzare’ la nostra figura. Per la Puglia si tratta di un enorme salto di qualità, e sono fiera di poter dire di avere uno psicologo di base che altre Regioni devono ancora mettere in pratica”. Perché il servizio vada avanti c’è certo bisogno del sostegno economico oltre l’attuale fase, “ma è un seme importante per questo territorio, assetato di questo tipo di servizio. Si comincia così, in via sperimentale, ma ho fiducia nel fatto che avrà un buon seguito perché la domanda è alta”.

E poi, su nostra sollecitazione, lancia un appello alle persone: “La salute mentale è un diritto. Grazie a questo servizio lo psicologo non è più appannaggio solo di pochi. Questa è la grande svolta: è come andare dal medico di famiglia, c’è quella presa in carico globale che è capace di orientarti. Questo fa la differenza. Quando uno arriva al servizio di psicologia clinica vuol dire che c’è già un bisogno conclamato, ma nel reame delle malattie mentali esiste prima il disagio e poi il disturbo. Il disagio è una problematica non ancora strutturata; quando diventa disturbo condiziona la persona a livello funzionale, condiziona la qualità della vita e incide in maniera particolare”.

E aggiunge: “Stiamo facendo un pezzetto di storia. Sono anni che lavoro in questo settore e sentire tutto questo clamore intorno alla salute mentale è musica per le mie orecchie, per chi ha lavorato sempre nell’ombra dei propri studi con fatica. Sentire che la salute mentale non è solo un grido di aiuto ma anche una risposta effettiva del servizio sanitario mi apre il cuore”. Un ulteriore pensiero ai giovani: “Non sono affatto sciocchi o lavativi; laddove gli si tende la mano, la maggior parte si aggrappa. Perché poi i loro sono motivi che vanno letti con loro: sanno dirci di cosa hanno bisogno e noi siamo pronti a coglierlo”.

Prosegue la fase di informazione e comunicazione in ognuno degli otto presidi. Luciana Guerra, psicologa di base del distretto di San Marco in Lamis, illustra il periodo preparatorio e organizzativo che ha richiesto un po’ di tempo, soprattutto per l’invio dei vari moduli ai medici di base e a chi può fare la segnalazione. “La fase è ancora in corso; i medici di base di San Marco in Lamis hanno accolto con entusiasmo questa novità e si sta incrementando l’attività. La notizia sta passando anche nei vari dipartimenti all’interno del distretto: dipendenze patologiche, salute mentale. Io ho avuto anche contatti con i servizi sociali dell’ambito; siamo in questa fase di comunicazione agli invianti e a tutto il territorio”.

Anche lei parla di “svolta epocale”: “Per me è un onore poter esserne una pioniera. È richiesto tanto impegno perché si tratta di costruire un servizio da zero, ma è di fondamentale importanza per la salute, che è biopsicosociale”.

Paola Lucino



Pubblicato il 25 Febbraio 2026