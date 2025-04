Psichiatra aggredita nel Barese, Fism: “Episodio che evidenzia fragilità Ssn”

(Adnkronos) – Una psichiatra in servizio nell’ospedale Perinei di Altamura, in provincia di Bari, è stata aggredita ieri durante il giro di visite, da un paziente psichiatrico ricoverato nella struttura. E' stata scaraventata contro un muro e poi gettata a terra. "Siamo di fronte all'ennesimo episodio di violenza ai danni di un operatore sanitari. Un atto che dimostra la fragilità del nostro Servizio sanitario nazionale. E' necessario potenziare le misure di sicurezza nei reparti ad alto rischio, come quello di Psichiatria". Lo afferma all'Adnkronos Salute Loreto Gesualdo, presidente della Federazione delle società medico-scientifiche italiane, esprimendo "piena solidarietà alla collega di Altamura". (Video) Come "Fism siamo e continueremo ad essere al fianco delle Istituzioni affinché si mettano in atto tutte le misure necessarie per tutelare medici e infermieri ma, soprattutto, per prevenire ulteriori episodi di violenza inaccettabili" conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2025