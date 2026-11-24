(Adnkronos) – La vigilia di Psg-Roma, in programma domani, mercoledì 25 novembre, alle 21 al Parco dei Principi, è accompagnata da una forte attenzione sul fronte dell’ordine pubblico. Le autorità francesi hanno acceso i riflettori sulla partita di Champions League, classificandola a rischio 3 su 5 secondo la valutazione della Division nationale de lutte contre le hooliganisme (Dnlh). A preoccupare non è soltanto la rivalità sportiva tra le due squadre, ma soprattutto il possibile intreccio tra diverse tifoserie organizzate.

Il principale elemento di preoccupazione riguarda i possibili contatti tra i sostenitori del Napoli e il tifo organizzato del Paris Saint-Germain. Tra gli ultras partenopei e il Collectif Ultra Paris (CUP), gruppo di riferimento della curva parigina, esistono rapporti di amicizia. Una vicinanza che potrebbe rendere particolarmente delicata la presenza a Parigi di eventuali tifosi napoletani in occasione della partita contro la Roma. Le tensioni tra le tifoserie romanista e napoletana sono infatti ben note alle forze dell’ordine. Il timore è che la presenza di sostenitori partenopei al fianco degli ultras francesi possa alimentare possibili provocazioni e aumentare il rischio di incidenti, dentro e soprattutto fuori dallo stadio.

Un primo segnale della particolare attenzione delle autorità francesi è arrivato con la riduzione della capienza del settore ospiti. Per la trasferta parigina saranno ammessi 1.500 tifosi della Roma, nonostante la disponibilità originaria di 2.376 posti. Una limitazione richiesta dalla Prefettura di Polizia di Parigi proprio per ragioni di ordine pubblico. Il contingente giallorosso ha comunque fatto registrare il tutto esaurito in poche ore, a conferma della grande partecipazione dei romanisti per una trasferta europea di prestigio. Per garantire la sicurezza sono state richieste anche cinque unità della Compagnies Républicaines de Sécurité, ovvero le Compagnie Repubblicane di Sicurezza e della gendarmeria mobile, ciascuna composta da 60-80 agenti, che si aggiungeranno al personale della polizia parigina.

Il dispositivo di sicurezza non riguarderà soltanto il Parco dei Principi, ma anche le zone circostanti e gli spostamenti dei tifosi prima e dopo la partita. L’obiettivo delle autorità francesi sarà prevenire eventuali contatti tra gruppi rivali ed evitare che una serata di Champions League possa trasformarsi in un problema per l’ordine pubblico.

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Pubblicato il 24 Novembre 2026