Psg-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

La finale del Mondiale per Club 2025 va in scena oggi, domenica 13 luglio. Il Paris Saint-Germain sfida il Chelsea – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nell'ultimo atto del nuovo, e ricchissimo, torneo voluto dalla Fifa, al MetLife Stadium del New Jersey. Il Psg di Luis Enrique, fresco campione d'Europa dopo la vittoria nella finale di Champions League contro l'Inter, arriva al match avendo superato in semifinale il Real Madrid con un netto 4-0. Gli inglesi di Maresca, vincitori dell'ultima edizione della Conference League, hanno invece eliminato i brasiliani del Fluminense per 2-0. La finale del Mondiale per Club 2025 tra Paris Saint-Germain e Chelsea è in programma oggi, domenica 13 luglio, alle 21 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. All. Maresca La finale tra Psg e Chelsea sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche in chiaro sui canali Mediaset, in questo caso su Canale 5. Il match potrà essere seguito anche in streaming sulla piattaforma Dazn e su Mediaset Infinity, oltre che sul sito web di SportMediaset. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Luglio 2025