PS5, arrivano controller e scocche trasparenti

(Adnkronos) – L’estetica delle scocche trasparenti, autentico tratto distintivo dell’hardware da gioco a cavallo tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, fa il suo ritorno ufficiale nell’ecosistema dell’ammiraglia Sony. La casa giapponese ha svelato la Prism Collection, una nuova linea di accessori per PlayStation 5 progettata per mostrare l’architettura interna dei dispositivi attraverso plastiche semitrasparenti ad alta lucidità, reinterpretando un classico gusto rétro secondo i canoni industriali contemporanei.

La collezione coinvolge sia le scocche intercambiabili della console sia i controller DualSense, entrambi declinati nelle tonalità Flare Orange, Emerald Green e Graphite Grey. L’impostazione stilistica gioca sul contrasto visivo: le superfici traslucide lasciano intravedere la circuiteria e i meccanismi del pad senza alterarne l’ergonomia complessiva, mentre inserti metallizzati nella porzione centrale rifiniscono l’insieme per mantenere coerenza con l’identità visiva della piattaforma.

La distribuzione sul mercato della Prism Collection prenderà il via il 4 febbraio 2027, anticipata dall’apertura dei preordini fissata per il 10 novembre 2026 attraverso i canali ufficiali PlayStation e i rivenditori selezionati. Per quanto riguarda il listino, i controller wireless DualSense saranno commercializzati al prezzo consigliato di 84,99 euro, mentre le coperture abbinate per la console saranno disponibili a 74,99 euro.

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Pubblicato il 29 Ottobre 2026