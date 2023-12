Prove generali del consiglio comunale e della giunta

Bilancio, cultura e presidenza del consiglio al partito più suffragato, il Pd, che con Giuseppe Galasso, assessore di provenienza barese, si aggiudica ben tre deleghe. Già pronti, dopo un recente incontro di condivisione con il proprio partito, i nomi di Davide Emanuele e Alice Amatore. Entrano in consiglio Annarita Palmieri e Italo Pontone.

Le caselle pentastellate riservano il welfare a Simona Mendolicchio, una “filiera” dall’assessorato regionale di Rosa Barone, e le attività produttive a Nicola Formica, già eletto consigliere. Il suo posto in giunta riforma il quintetto a cinque stelle con Francesco Salemme.

Ieri sera si è tenuto un ennesimo incontro in cui c’è stata la partecipazione di tutti gli eletti mentre le sedute precedenti sono state portate avanti, complessivamente, dalle segreterie di partito.

Nella lista “Tempi Nuovi” il “blitz” di Sergio Clemente piazza Daniela Patano di Azione e Lorenzo Frattarolo, in avvicinamento alla medesima area politica. In una lista dalla variegata sensibilità, non mancano le rimostranze di qualcuno. Sono in corso incontri e trattative, tuttavia, in particolare con i socialisti che, a quanto pare, contestano il criterio di scelta degli assessori.

Hanno marciato compatti e blindati i delegati politici di “Con” che hanno mirato alla maggiore inclusività possibile favorendo l’assessorato per un eletto, Giulio De Santis. Tranne che nel Pd, e per Formica nel M5s, la scelta della delega per chi siede fra i banchi del consiglio, mai come in questa occasione, si è configurata come un vero e proprio dilemma, se non come un dramma. Ma non si sentono spalleggiati dalle loro segreterie? Domande a parte, l’altro nome di “Con” per la giunta è quello di Mimmo Di Molfetta, forse allo sport.

Il primo consiglio comunale è fissato per giovedì 14 dicembre e ci dovrebbe essere anche la presentazione della giunta. L’ufficialità della squadra ancora non c’è, si registrano musi lunghi, entusiasmi non troppo manifestati, rivendicazioni di “equità” in una situazione non semplice date le varie liste, commenti per l’esclusione dei “partiti minori” dalla rappresentanza nell’esecutivo. Da ultimo, circola l’idea che i 13 voti, almeno, per l’elezione di Lia Azzarone da presidente del consiglio – al netto di qualche astenuto (con voto palese, secondo il regolamento del comune di Foggia) e dei contrari- possano provenire dai banchi di fronte a quelli della maggioranza nel turno, finale, di ballottaggio.

Paola Lucino



Pubblicato il 13 Dicembre 2023