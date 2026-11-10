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Protocollo Anci-Unpli, Manfredi: “Con firma si contrasta spopolamento piccoli Comuni”

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“Con il rinnovo protocollo firmato con Unpli, si promuovono attività che mettono in risalto le bellezze territoriali, fondamentali per creare economia ed evitare lo spopolamento dei piccoli comuni”, così il presidente dell’Anci e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della firma a Roma del protocollo d’intesa con l’Unpli che valorizza gli strumenti di coprogettazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore, promuovendo il contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni italiani.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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