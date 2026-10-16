Protezione civile, all’aeroporto di Foggia una base per le emergenze

È stato presentati presso la sede della Regione Puglia il progetto BREATH – Building Cross-Border Resilience and Prevention Against Natural and Environmental Hazards, in concomitanza con il primo Steering Committee del progetto che ha riunito in Puglia i rappresentanti dei partner istituzionali. Il partenariato è guidato dal Ministero greco della Crisi climatica e della Protezione civile, in qualità di capofila. Ne fanno parte la Regione della Grecia Occidentale, la Regione delle Isole Ionie, la Regione dell’Epiro, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione Puglia e Information Society S.A.L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia, si inserisce nelle attività del progetto strategico finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027. La Puglia contribuirà al rafforzamento della prevenzione e della gestione delle emergenze nell’area ionico-adriatica attraverso tre direttrici: la costruzione di un hub multifunzionale di Protezione civile, la collaborazione scientifica con il Politecnico di Bari, la promozione del volontariato. Un percorso che mette in relazione conoscenza dei territori, capacità operative e partecipazione dei cittadini.

La conferenza stampa ha visto la partecipazione dell’assessora all’Ambiente e al Clima con delega alla Gestione delle Emergenze della Regione Puglia, Debora Ciliento, del direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia, Nicola Lopane, del coordinatore del Segretariato Congiunto del programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027 presso la Regione Puglia, Gianfranco Gadaleta, e del Prorettore con delega alla Didattica del Politecnico di Bari, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia, Vito Iacobellis.

«I progetti di cooperazione transfrontaliera – dichiara Debora Ciliento, assessora all’Ambiente e al Clima con delega alla Gestione delle Emergenze della Regione Puglia – sono fondamentali per costruire una comunità solidale e resiliente. BREATH consolida la collaborazione tra Italia e Grecia nel segno della Protezione civile, per lo scambio di buone pratiche, di dati e tecnologie e per la disponibilità ad operare anche al di là dei confini amministrativi e nazionali. Tutto questo al fine di prevenire i rischi naturali e ambientali e intervenire in maniera tempestiva ed efficiente durante le emergenze. Grazie a questo progetto la Regione Puglia potrà realizzare il polo logistico e di coordinamento strategico delle emergenze di Protezione civile presso l’Aeroporto di Foggia, rafforzare la collaborazione tecnico-scientifica con il Politecnico di Bari e valorizzare il volontariato, con attività dedicate anche ai più giovani, ragazze e ragazzi che scelgono di dedicare il proprio tempo e le proprie competenze per servire le loro comunità, riscoprendo il valore della solidarietà e dell’altruismo».

«Le sfide climatiche non conoscono confini: con il progetto BREATH uniamo le forze con la Grecia per passare dalla logica dell’emergenza alla prevenzione attiva del nostro approccio Predict Different. Al centro di questa cooperazione c’è il potenziamento del volontariato organizzato: investire nelle loro competenze in scenari internazionali è la chiave per costruire comunità realmente resilienti», commenta Nicola Lopane, direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia.

«Con il progetto BREATH, prende concretamente forma un percorso di cooperazione che affronta una delle sfide più rilevanti del nostro tempo: rafforzare la capacità dei nostri territori di prevenire e affrontare i rischi naturali e ambientali e di reagire in modo efficace agli eventi estremi. Lo farà anche attraverso la creazione di una base logistica per la Protezione civile nell’Aeroporto di Foggia che opererà anche con un approccio transfrontaliero tra l’Italia e la Grecia. Il successo di BREATH dipenderà dalla capacità di mettere in rete competenze, esperienze e comunità. Solo così si potrà rafforzare la prevenzione, migliorare la preparazione alle emergenze e costruire un futuro più sicuro e sostenibile per i nostri territori e per le generazioni che li vivranno», riferisce Gianfranco Gadaleta, coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma Interreg Grecia-Italia.



Pubblicato il 16 Ottobre 2026