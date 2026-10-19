Protesta per il caro carburanti: a Foggia e provincia spesa difficile in negozi e bancarelle

La protesta contro il caro benzina che da una settimana sta interessando la provincia di Foggia arriva nei carrelli della spesa. A Foggia e in diversi centri del territorio aumentare i supermercati con scaffali semivuoti o interi spazi rimasti senza merce. I rallentamenti nei trasporti e nelle consegne, legati ai presidi di agricoltori e autotrasportatori, cominciano a pesare sulla quotidianita’ delle famiglie. I problemi riguardano soprattutto i prodotti che necessitano di rifornimenti frequenti. In alcuni punti vendita scarseggiano pasta, panna da cucina, latte, prodotti freschi e diversi generi confezionati. “Questa mattina ho girato tre supermercati per comprare panna e pasta – racconta Francesca, casalinga foggiana- in un esercizio mancava una cosa, in quello successivo un’altra. Alla fine ho trovato quello che cercavo, ma non mi era mai capitato di dover fare il giro della citta’ per una spesa cosi’ semplice”. “Ho dovuto cambiare diversi prodotti perché’ quelli che compro di solito non c’erano – spiega Maria, una pensionata – ho preso quello che ho trovato, anche perché’ temo che nei prossimi giorni possa esserci ancora meno scelta”. Anche per Anna, madre di due figli che vive a San Severo, una trentina di chilometri da Foggia , la spesa e’ diventata piu’ complicata: “Questa mattina sono entrata nel supermercato dove spesso vado e ho visto interi scaffali vuoti. Ho cercato latte e alcuni prodotti per i bambini nei due supermercati e solo al terzo ho trovato quello che mi serviva. Si vede chiaramente che i rifornimenti non stanno arrivando come al solito. Il timore e’ che la situazione peggiori se la protesta continua’”. Segnali di difficoltà’ arrivano anche dal mercato rionale Rosati di Foggia , dove alcune bancarelle si sono presentate meno fornite del consueto. Meno cassette, assortimenti ridotti e minore disponibilita’ di prodotti freschi. “Da qualche giorno – spiega Patrizia, titolare di una bancarella di frutta e verdura – stiamo registrando difficolta’ nell’approvvigionamento della merce a causa della protesta. Speriamo solo che la situazioni si risolva al piu’ presto”.



Pubblicato il 19 Ottobre 2026