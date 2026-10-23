Protesta dei pescatori a Manfredonia: “Un pieno oggi costa il doppio”

Anche i pescatori della marineria di Manfredonia, una delle più grandi della Puglia, scendono in piazza per protestare contro il caro carburante e l’aumento dei prezzi che sta mettendo in ginocchio il settore. Un sit-in è stato organizzato in piazza Marconi nei pressi della Capitaneria di porto dove si è dato appuntamento oltre un centinaio di pescatori. “E’ un indotto notevole il nostro – sottolinea Domenico Carpano vice presidente dell’associazione armatori nonché rappresentante della marineria di Manfredonia – Siamo circa 300 persone e 140 barche. L’economia della città si basa per oltre il 50% sul mare. La nostra crisi è iniziata anche prima della guerra e si è acuita negli ultimi tempi con l’aumento del gasolio. Se una barca medio piccola come la mia prima della guerra faceva un pieno con 4mila euro ogni sei giorni, ora ce ne vogliono esattamente il doppio, circa 8mila euro”. “Non parliamo poi di una barca grande – aggiunge – Siamo sui 13mila euro ogni sei giorni. Costi eccessivi, impossibili da affrontare anche in considerazione delle nostre uscite in mare, sempre meno. Basti pensare che dal 13 agosto al 29 settembre non siamo usciti in mare per il fermo biologico”. Carpano, che ha 46 anni e ha iniziato questo mestiere subito dopo il diploma, sottolinea l’importanza dei costi del gasolio. “Noi con il gasolio, così come gli autotrasportatori e altre categorie, lavoriamo con il gasolio. Senza il nostro mestiere non esisterebbe”.

“Come amministrazione comunale non potevamo non essere presente alla manifestazione dei pescatori che si è svolta in modo pacifico come le altre. Come amministrazione siamo al fianco dei pescatori e attiveremo tutti i canali necessari per fare sì che le richieste dei nostri pescatori possano essere prese in considerazione”. Lo ha detto il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca parlando della manifestazione della marineria di Manfredonia. “La pesca fa parte della nostra identità, non potremmo parlare di Manfredonia senza la pesca e i suoi pescatori. E se la pesca e i suoi pescatori vanno in crisi anche la nostra città rischia di andare in crisi”.



Pubblicato il 23 Ottobre 2026