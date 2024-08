Prosegue la lunga estate africana, possibile svolta solo tra 10 giorni

(Adnkronos) – L’anno scorso il caldo africano finì il 10 settembre. Anche l'estate 2024 potrebbe seguire questo copione meteo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che il caldo africano, con i 35-37°C all’ombra, insisterà sull’Italia anche la prossima settimana. La burrasca di fine estate, che una volta avveniva a Ferragosto, sembra posticipata alla fine della prima decade di settembre. L’anticiclone Africano si dimostra, infatti, più resistente agli attacchi atlantici rispetto all’anticiclone delle Azzorre, protagonista del secolo scorso. In altre parole, da metà luglio il promontorio subtropicale ha conquistato l’Europa meridionale e non se n'è più andato, nonostante qualche rapido attacco perturbato. Anche nelle prossime ore sono previsti picchi di 37 gradi a Firenze, 36°C a Ferrara, Grosseto, Pistoia, Prato, Taranto e Terni, 35°C ad Arezzo, Benevento, Bologna, Bolzano, Caserta, Forlì, Livorno, Lucca, Mantova, Oristano, Padova, Roma e Rovigo. Solo all’estremo Sud avremo ancora la possibilità di qualche breve rovescio, specie tra Calabria e Sicilia. Nel weekend cambierà tutto per non cambiare niente: passeremo in un altro mese, settembre, avremo meno ore di luce e di sole, ma il caldo resisterà. Tra sabato e domenica, infatti, è prevista ancora ‘febbre meteo’ specie in Sardegna con picchi di 38-39°C, fino a 37°C anche a Oristano, seguiranno senza febbre a 36°C Caserta, Ferrara, Firenze e Terni, ricordando anche gli anomali 35°C del primo settembre a Bologna, Padova e Roma. Milano non sarà da meno con 33-34°C. Siamo ben 5-6°C oltre le medie del periodo, ma questa ormai è una costante: andranno ricalcolate le medie del periodo, anche per la notte quando si prevedono ancora valori tropicali fino a 20-24°C. Le stagioni sono cambiate, ormai l’Estate africana dura almeno 4 mesi, da fine maggio a metà settembre, l’Estate ‘normale’ addirittura può durare 5-6 mesi. Un’Italia tropicale.

Venerdì 30 agosto

Al Nord: sole e molto caldo. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: qualche rovescio in Calabria, più raro in Sicilia, sole altrove.

Sabato 31 agosto

Al Nord: sole e molto caldo, temporali sulle Dolomiti. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Domenica 1 settembre

Al Nord: sole e molto caldo; acquazzoni sui rilievi. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: soleggiato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Agosto 2024