Proroga fino al 2027 per quattro opere finanziate dal Pnrr

Più tempo per completare quattro interventi strategici di rigenerazione urbana a Foggia. Il Governo ha infatti spostato al 31 dicembre 2027 il termine per una serie di opere inizialmente finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, evitando così il rischio di perdere risorse per progetti già in fase avanzata. La novità è contenuta nel decreto pubblicato il 24 luglio dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che riguarda gli interventi di rigenerazione urbana la cui scadenza era stata fissata, in termini improrogabili, al 30 giugno scorso. Per scongiurare il blocco di opere già avviate e salvaguardare i finanziamenti destinati ai Comuni, il Governo ha deciso di trasferire definitivamente la copertura economica dal Pnrr al Piano nazionale complementare (Pnc), lo strumento che integra il Piano di ripresa con ulteriori 30,6 miliardi di euro di risorse nazionali, affiancando quelle previste dal Recovery and Resilience Facility. A Foggia sono quattro gli interventi interessati dal provvedimento: la ristrutturazione e l’ammodernamento dello stadio comunale “Pino Zaccheria”, la demolizione dell’ex Inceneritore con la bonifica dell’area di via San Severo, la rigenerazione del Mercato dei Fiori di via Sprecacenere con le aree circostanti e il recupero con rifunzionalizzazione dell’edificio di piazza Giovanni XXIII, ex sede della circoscrizione Cep. Per alcuni di questi interventi, già in fase avanzata di realizzazione, i tempi potrebbero essere anche più brevi rispetto alla nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2027, in considerazione dello stato di avanzamento dei cantieri già aperti.



Pubblicato il 30 Luglio 2026