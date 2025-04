Proposta d’acquisto in extremis per il Foggia, mentre in campo è sfida salvezza

Nel giorno della scadenza (prevista per il 16 aprile) e pertanto giovedì scorso (in tarda serata), pare – secondo quanto appreso– sia arrivata tramite una PEC una proposta per l’acquisizione della società del Calcio Foggia 1920. La manifestazione d’interesse per l’acquisizione delle quote sarebbe giunta da un gruppo imprenditoriale del settore delle energie alternative (non locale), tuttavia rappresentato da un imprenditore foggiano. Scartata del tutto l’ipotesi dell’ex presidente Sannella, pare essere l’unica alternativa concreta in questo dato momento.

IL CAMPO – Le sconfitte consecutive sono cinque, mentre fuori regna la più totale incertezza. Adesso, però, il Foggia di Zauri non ha scuse, non ha pretesti: domani alle 18.30 si scende in campo per novanta minuti che potrebbero valere una stagione. Foggia-Messina, allo “Zaccheria”, non è solo la penultima giornata ma lo scontro diretto che almeno dal punto di vista sportivo, per evitare che un campionato fallimentare diventi addirittura calcisticamente drammatico è vietato sbagliare. Da ovvietà la salvezza si è trasformata in un obiettivo ancora da raggiungere, a due giornate dalla fine. Salvare la dignità e cosiddetta faccia, e di sicuro capitan Salines e compagni venderanno cara la pelle, alla luce anche dei progressi dimostrati a Crotone nonostante la sconfitta. Il destino è comunque nelle mani dei rossoneri, a +4 dalla Casertana e con la possibilità di chiudere del tutto la pratica nello scontro diretto contro il Messina: vincere significherebbe salvezza, un peso da smaltire per poter affrontare con meno tensioni la questione societaria, vero rebus sul futuro. Le combinazioni, in realtà, sarebbero tante: il Foggia potrebbe salvarsi anche perdendo, qualora il Crotone battesse contemporaneamente la Casertana al “Pinto”. Un pareggio, su entrambi i campi, lascerebbe invece tutto appeso ad un filo, con i satanelli impegnati a Picerno negli ultimi novanta minuti della regular season, ma meglio evitare laddove possibile di giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti dove inevitabilmente ci sarebbe un crescendo di tensione e margine ridottissimo di errore. (F. Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 18 Aprile 2025