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Proietti (Ama): “Con nuovi impianti Roma raggiungerà autonomia gestione”

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“Entro la fine dell’anno completeremo i lavori su quasi tutti i nostri impianti in corso di realizzazione. Come stazione appaltante pubblica è un risultato che ci rende orgogliosi: sono stati realizzati nel giro di un anno e mezzo”. Così Simone Proietti, direttore generale di Ama Spa, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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