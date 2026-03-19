“Programma Triennale delle Opere Pubbliche? Un libro dei sogni in cui non crede nessuno”

Fratelli d’Italia Foggia lancia un attacco diretto all’amministrazione comunale, criticando duramente il Programma triennale delle opere pubbliche e le scelte di bilancio approvate in Consiglio comunale. Il partito definisce il piano presentato dalla sindaca Maria Aida Episcopo e dall’assessore Galasso come poco più di un “libro dei sogni”, privo di interventi concreti e incapace di affrontare le reali criticità della città.

Secondo Fratelli d’Italia, le dichiarazioni trionfali dell’amministrazione comunale non sarebbero supportate dai fatti, evidenziando un contrasto netto tra le promesse fatte e la realtà quotidiana vissuta dai cittadini. A oltre due anni dall’insediamento, il partito dipinge una città immobile e denuncia un crescente divario tra gli annunci istituzionali e i risultati tangibili. Le loro critiche trovano risonanza anche nelle prese di posizione emerse durante il recente Consiglio comunale, provenienti – sottolineano – persino dall’interno della maggioranza stessa. Il bilancio approvato è un altro punto dolente per il partito. Fratelli d’Italia evidenzia che per il 2026 sono previste aliquote massime per le principali imposte comunali, una misura che secondo loro non risponde a necessità tecniche ma a precise scelte politiche. L’imposizione fiscale, ribadiscono, resta elevata, mentre i benefici per la comunità appaiono scarsi. Nonostante ingenti spese pubbliche in personale, beni, servizi e interventi sociali, la città continuerebbe a soffrire problemi strutturali come il degrado urbano e la carenza di manutenzione. Anche il Programma triennale delle opere pubbliche viene giudicato severamente. Il partito lo considera un adempimento formale privo di sostanza innovativa, con proposte che sembrano in gran parte ereditate dalle precedenti amministrazioni o dalla gestione commissariale. Una particolare nota di insoddisfazione riguarda il capitolo dedicato agli interventi nelle scuole: secondo Fratelli d’Italia, i progetti sarebbero fermi allo stadio preliminare, senza cantieri aperti né progressi concreti.

Durante il Consiglio comunale, la maggioranza avrebbe inoltre bocciato un emendamento del partito volto a ridurre le imposte comunali, quali IMU e addizionale IRPEF. Questo rigetto, secondo l’opposizione, confermerebbe l’intenzione politica di mantenere alta la pressione fiscale a carico dei cittadini.

Tra le criticità segnalate figura anche la mancata realizzazione della rotatoria tra via San Severo e via Forcella, descritta come un’infrastruttura cruciale per la sicurezza stradale in una zona teatro di numerosi incidenti mortali. Ciò nonostante, l’opera rimane inattuata, nonostante una mozione approvata all’unanimità in passato.Infine, Fratelli d’Italia sottolinea l’esaurimento degli spazi pubblici dedicati ad attività commerciali e terziarie, puntando il dito contro lo stallo inspiegabile del nuovo Piano Urbanistico Generale, la cui mancata approvazione continua a frenare lo sviluppo della città.



Pubblicato il 19 Marzo 2026