Progetto “Re.ale.”, al “Notarangelo-Rosati” tre incontri per parlare di legalità e prevenzione

“Il futuro è adesso”, “La droga prende tutto e non dà nulla”, “È sempre possibile ricominciare”. Sono solo alcune delle frasi scelte dalle studentesse e dagli studenti delle classi III A, III C e III I del “Notarangelo-Rosati” di Foggia per gli elaborati prodotti nell’ambito del progetto “Re.ale. – Restituiti alla legalità”. Ideata dall’ULEPE di Foggia, l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, in collaborazione con il CSV Foggia (Centro di Servizio al Volontariato), l’iniziativa progettuale è stata realizzata nell’ambito delle attività previste dalla Consulta Provinciale per la Legalità della Provincia di Foggia.“Grazie a un confronto interno al gruppo ‘Giovani Scuola, Università’ della Consulta, coordinato da Giuseppe La Porta – spiegano gli operatori – si è pensato di promuovere un progetto che potesse parlare di legalità e prevenzione ai ragazzi, coinvolgendoli attraverso momenti di riflessione e giochi di ruolo. Emozionante è stata la testimonianza diretta di una persona con un passato di tossicodipendenza, detenzione ed esecuzione penale esterna che ha dialogato con gli studenti, raccontandosi e descrivendo il proprio percorso di rinascita. Nell’ultimo incontro abbiamo chiesto ai ragazzi e alle ragazze di esprimere liberamente le proprie emozioni, mettendo a disposizione materiali semplici come cartoncini, giornali, colori e post-it. C’è stato un bel clima, l’esercizio di gruppo ha prodotto materiali interessanti”.Il progetto “Re.ale.” che, grazie all’impegno della Consulta Provinciale per la Legalità, potrà essere replicato in altre scuole di Capitanata, è stato realizzato da Vincenza Rainone, funzionario di servizio sociale dell’ULEPE, Ludovico Delle Vergini e Annalisa Graziano, rispettivamente responsabili dei settori “Scuola e volontariato” e “Promozione del volontariato penitenziario” del CSV Foggia.“L’ULEPE di Foggia – evidenziano gli esperti – ha competenze di carattere provinciale ed è presente sul territorio in maniera capillare a supporto delle comunità locali, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle altre agenzie pubbliche e del privato sociale, per realizzare l’azione di reinserimento e di inclusione sociale delle persone entrate in conflitto con la legge. Molti anni fa è nata una proficua collaborazione con il CSV Foggia, impegnato in azioni di sensibilizzazione e promozione del volontariato in ambito penale. Il progetto ‘Re.ale.’ rappresenta una perfetta sintesi di questa azione sinergica”.Gli elaborati prodotti dagli studenti del “Notarangelo-Rosati” sono stati consegnati alla dirigente scolastica, Irene Sasso, che ha accolto con entusiasmo la prima tappa del progetto.

