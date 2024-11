Progetto di riqualificazione per la palestra Taralli e agevolazioni per la sosta tariffata

La Giunta comunale, riunitasi a Palazzo di Città ha approvato il documento di progetto relativo agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico per la Palestra di Atletica Pesante Taralli, di via Baffi.

Si tratta del progetto per la candidatura al bando Sport e periferie 2024 del Ministero dello Sport. L’importo complessivo dell’intervento di riqualificazione dell’immobile è pari a 1milione e 150mila euro, di cui il 15% a carico dell’Ente, in caso di ammissione al finanziamento.

L’organo di governo cittadino ha anche apportato parziali revisioni alle tariffe e delle agevolazioni al sistema della sosta tariffata in città. In particolare è stato reintrodotto per un anno l’abbonamento ridotto al 50% per le auto ibride in tutte le zone a pagamento. Ridotto al 50% anche l’abbonamento per i dipendenti degli organi di polizia e delle amministrazioni statali e locali non residenti e per i titolari di cariche elettive degli organi di governo. Esentate dal pagamento le vetture degli organi di stampa accreditati

Infine la Giunta ha approvato l’atto di indirizzo per la commemorazione del XXV anniversario del crollo di Viale Giotto e la partecipazione del Comune ad una serie di eventi promossi, tra novembre e dicembre, dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia con la pedonalizzazione temporanea del tratto inziale di via Arpi.



Pubblicato il 1 Novembre 2024