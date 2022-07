Profonda incertezza tra le forze politiche pugliesi dopo la fine anticipata del governo Draghi

L’imprevista fine anticipata del governo Draghi e la campagna elettorale ormai in corso per il rinnovo del Parlamento il 25 settembre prossimo hanno aperto una fase politica di profonda incertezza anche in Puglia non solo per le scelte che le forze politiche dovranno effettuare sui nomi da candidare, ma anche sulle possibili permanenze future di talune alleanze effettuate a livello locale. Infatti, la Regione Puglia è stata la prima in Italia, dopo circa un anno dalla nascita del governo giallo-rosso “Conte 2”, a fare da apripista politico nell’alleanza tra Pd ed M5S anche a livello locale. Un’intesa che – come si ricorderà – subito dopo si materializzò anche alla Regione Lazio guidata dall’ex segretario dem Nicola Zingaretti fino a diventare, poi, organica con il nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, che addirittura fino a prima dell’attuale crisi di governo stava mettendo a punto un progetto di “campo largo”, nel quale il M5S sarebbe dovuto essere, insieme al Pd, uno dei pilastri della coalizione di centrosinistra per le elezioni politiche, se queste si fossero svolte alla scadenza naturale della Legislatura. Ed in funzione di tale alleanza strategica anche in Puglia il centrosinistra locale, in particolare il Pd, stava lavorando alla costruzione di accordi per le candidature nei collegi maggioritari di Camera e Senato, oltre che per le amministrative future nei grandi centri e le regionali del 2025. Cosa accadrà adesso, dopo lo strappo romano del partito di Giuseppe Conte e dello scenario che si profila all’orizzonte a seguito delle elezioni politiche anticipate del prossimo fine settembre? Per capire qualcosa di più è sicuramente necessario attendere almeno qualche settimana, quando si comincerà a delineare lo schema delle nuove alleanze con cui il partito di Letta andrà al voto. Uno schema che difficilmente riuscirà a tenere insieme soggetti politici dell’area progressista che nelle ultime ore si sono ritrovati in disaccordo nel sostegno al governo Draghi e che ne hanno addirittura provocato la caduta. Quel che è certo, invece, è che in Puglia il Pd di Letta, se non vorrà rischiare di far perdere al centrosinistra tutti o gran parte dei collegi del maggioritario, dovrà necessariamente tentare di sperimentare accordi con i capi e sottocapi delle diverse liste civiche che alle regionali del 2020 hanno sostenuto la riconferma di Michele Emiliano a presidente della Regione. Un tentativo, questo, non solo incerto sul piano dei risultati per la profonda diversità del sistema elettorale delle politiche da quello delle regionali, ma forse anche più complicato da attuare di quello che si sarebbe potuto realizzare con il M5S, dove il vertice con cui il Pd avrebbe dovuto interloquire per le candidature sarebbe stato unico, mentre per le formazioni civiche i vertici sono diversi e diverse sono anche le pretese dei posti in lista con possibilità di successo. Insomma, è possibile che alla fine a decidere realmente ed isolatamente dal contesto locale per le candidature il Puglia al prossimo Parlamento, sia nel centrosinistra che nel centrodestra, siano i vertici romani, che di certo non lasceranno spazi e, quindi, posti sicuri ai referenti civici locali. Il Pd, in particolare, data la situazione complessiva di difficoltà in cui è venuto a trovarsi a seguito dello svanito “campo largo” di Letta, potrebbe forse decidere di puntare anche in Puglia quasi tutto su candidature interne al centrosinistra tradizionale. Anche perché la riduzione di un terzo dei seggi, sia alla Camera che al Senato, non lascia più grandi margini di manovra nella spartizione dei nomi da candidare. Perciò è possibile che per gli elettori pugliesi, fra poco più di un mese, ossia alla data di presentazione delle candidature per le politiche di settembre, non vi sia nulla di nuovo sotto il sole, in termini di nuovi candidati, rispetto al passato. Anzi, è possibile che ancora una volta le “cricche” interne ai partiti scelgano sulla base delle solite e note logiche correntizie piuttosto che di opportunità di vittoria. E, salvo sorprese anche nella composizione delle formazioni, anche gli esiti potrebbero non essere sorprendenti.

Giuseppe Palella

