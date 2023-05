Professioni, l’esperto: “Dropshipping sempre più digital e globalizzato”

(Adnkronos) – "Il dropshipping esiste da sempre, ma ha raggiunto oggi una forma più evoluta, digital e globalizzata. Si basa sul vendere prodotti senza possederli, un’attività che posiziona l’esperto come un vero e proprio intermediario tra il cliente finale e il fornitore. Il vantaggio, la funzionalità e le differenze del dropshipping rispetto agli e-commerce tradizionali sono estremamente rilevanti". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia l'esperto del settore Luca Del Prete, fondatore della società Ldp Consulting. "Innanzitutto – spiega – non avere né dover acquistare la merce in anticipo, affrontando quindi un grosso investimento economico in fase iniziale e dagli esiti incerti, rappresenta un incentivo molto importante affinché sempre più giovani possano mettersi in gioco. In secondo luogo, manca tutta la parte di gestione diretta della spedizione, che è a carico del fornitore, e ciò consente una gestione più economica e semplificata. Il dropshipping si può applicare a prodotti e servizi, sebbene la nostra specializzazione di mercato sia al momento proprio quella dei prodotti". "Le persone – osserva – comprano sempre più online e si sono innescate dinamiche per le quali, dopo aver visto e fotografato un prodotto in un negozio fisico, l’acquisto viene comunque effettuato via internet. Questo avviene ad esempio nel mondo fashion, dove sempre più consumatori preferiscono evitare le file e approfittare della comodità di un ordine che arriva direttamente a casa". "In tempo di crisi – continua Luca Del Prete – sempre più persone vogliono partire con un business nuovo ma sostenendo il minor investimento possibile. Il dropshipping rappresenta inoltre un’ottima opportunità per chi parte da zero, sia a livello di competenze sia di budget limitati". "Questa dinamica – afferma – consente ai dropshipper di focalizzarsi in maniera esclusiva sullo sviluppo del business e sull’incremento dei capitali, che in molti casi porta anche a lavorare con gli e-commerce tradizionali". "Si tratta -commenta – di una professionalità attraente per i giovani, ma anche per chi ha un’età più avanzata, vuole rimettersi in gioco, e ha trovato nell’online la modalità giusta per farlo". —lavoro/professionistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2023