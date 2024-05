Professioni, De Luca: “Consulente del lavoro figura sempre più strategica e centrale”

(Adnkronos) – “Quella del consulente del lavoro si conferma una professione attrattiva in quanto strategica e centrale in tutte le dinamiche legate alla gestione della fiscalità aziendale e dei rapporti di lavoro. Un ruolo che si è rafforzato negli ultimi anni gestendo con competenza la crescita record dell’occupazione, ma anche le nuove esigenze sorte dalle mutate condizioni di scenario”. Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, partecipando oggi a Trento all’evento 'Studi professionali in carenza di giovani' all’interno del Festival dell’economia. —lavoro/professionistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Maggio 2024