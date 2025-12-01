Lavoro

Professioni, Cni: su riforma ingegneri a confronto con ministro Calderone

(Adnkronos) – Il vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Elio Masciovecchio, ha partecipato all’incontro convocato dalla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, presso la sede ministeriale di via Veneto.  Il confronto si è svolto alla presenza del senatore Sergio Rastrelli, relatore in commissione del Disegno di legge delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. In questa occasione Masciovecchio ha espresso un parere generalmente favorevole ai principi delineati nel ddl e ha evidenziato le priorità che dovranno orientare i successivi decreti legislativi di attuazione: la laurea abilitante, la formazione continua come diritto del professionista e l'equo compenso.  Queste indicazioni e osservazioni sono anche frutto del lavoro congiunto portato avanti dal Cni all'interno della Rete delle professioni tecniche. Il Consiglio nazionale intende continuare a lavorare in stretta collaborazione con le istituzioni per garantire che la riforma risponda alle esigenze degli ingegneri e tuteli il ruolo della professione a beneficio dell'intero sistema Paese. 
Pubblicato il 1 Dicembre 2025

