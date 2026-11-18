(Adnkronos) – La proposta legislativa elaborata dal Consiglio nazionale geometri, insieme alla Fondazione e alla Cassa “nasce da chi opera tutti i giorni sul territorio e riscontra enormi difficoltà nello svolgere la propria attività. Ma non solo: l’elemento essenziale è la volontà di agevolare il cittadino nel ripristino di quello che è il suo bene primario, l’abitazione”. Lo spiega Diego Buono, presidente Cassa Geometri e Fondazione Geometri Italiani, partecipando oggi alla V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, ‘Il valore della certezza semplificazioni, competenze e riforme per trasformare il patrimonio costruito in fattore di crescita, sostenibilità e sviluppo’, organizzato a Roma.

“Non proponiamo condoni o provvedimenti che possono essere a volte contro l’assetto urbanistico – specifica Buono – ma semplicemente una sburocratizzazione e una risoluzione laddove i titoli edilizi non si trovano presso le amministrazioni comunali, pur avendo magari documentato nell’atto di provenienza o da altre fonti la licenza: in quel caso, se non si reperisce, una soluzione bisogna trovarla. Non si possono bloccare i cittadini nel ristrutturare il proprio bene dell’abitazione, anche da un punto di vista di sicurezza del luogo in cui viviamo, quindi per le norme sismiche e la sicurezza, ma anche dal punto di vista energetico e della salubrità – afferma – Parliamo infatti di un patrimonio immobiliare che risale a più di cinquant’anni fa, con materiali che nel tempo sono stati riscontrati non troppo idonei per la salubrità dell’essere umano”.

“Detto questo – prosegue – proponiamo un provvedimento che fa ripartire l’edilizia. Abbiamo visto che questo settore è un motore dell’economia: con questa misura, oltre a intervenire sulle abitazioni, interveniamo anche sulla disoccupazione, dando tanto lavoro in molti comparti e non solo in quello di primo impatto. Daremo decoro alle città, aspetto importante ed essenziale rispettando comunque quelli che sono i principi e, secondo me, anche i doveri che uno Stato dovrebbe garantire ai propri cittadini, facendoli vivere in luoghi sicuri e salubri”.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026